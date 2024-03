PSG : 2 pistes tombent à l’eau pour le futur stade

Le 8 février dernier, Nasser Al-Khelaïfi a tapé du poing sur la table. «C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant. On veut bouger du Parc.» Après des années d’échange puis de conflit avec la mairie de Paris, le président du PSG a fait un choix radical. Et si certains pensaient au coup de bluff, ils vont être déçus. Ce vendredi, Le Parisien révèle que le club de la capitale a bien confirmé sa volonté de quitter son stade mythique par le biais d’une lettre signée par le secrétaire général du PSG, Victoriano Melero, et envoyée au patron de la commission d’enquête du schéma directeur de la région Ile-de-France, à savoir Jean-Pierre Chaulet.

Le quotidien français précise qu’il a aussi demandé de «sanctuariser au sein du SDRIF-E une zone de 50 hectares susceptible d’accueillir la construction d’un stade à la hauteur des ambitions XXL du PSG.» Plusieurs candidats se sont déjà manifestés à l’image de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ou encore Gonesse (Val-d’Oise). En revanche, deux pistes, à savoir Joinville (Val-de-Marne) et Saint-Germain-en-Laye, ne seront pas retenues.