PSG - Auxerre : les compos sont là !

Les champions de France terminent leur saison au Parc des Princes ! Le PSG reçoit Auxerre à 21h pour la 34e journée de Ligue 1. Avant leurs finales de Coupe de France et de Ligue des champions, les Parisiens jouent pour le panache ce soir, avec à la clé un record de points à aller chercher dans une saison à 18 clubs - un nul suffirait. Les Auxerrois, 10es au coup d’envoi, ne peuvent pas monter au classement ce soir, mais sont à portée de Rennes et Toulouse derrière eux.

Pour cette affiche, Luis Enrique aligne son équipe type pour finir en beauté. Dembélé est en pointe, avec Doué et Kvaratskhelia sur les côtés. Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves forment le milieu, la charnière Marquinhos - Pacho protège le but de Donnarumma, Hakimi et Mendes sont dans les couloirs. L’AJA titularise Sinayoko en pointe de son 5-4-1, Owusu a le brassard au bras.

Les compositions

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

Auxerre : Léon - Joly, Osho, Diomandé, Akpa, Mensah - Perrin, Massengo, Owusu (cap.), Traoré - Sinayoko