Erreà présente un maillot inédit pour le retour de Gianluigi Buffon à Parme

Pour fêter le retour de la légende Gianluigi Buffon à Parme, Erreà ne fait pas les choses à moitié et dévoile une nouvelle tenue de gardien inédite qui puise son inspiration dans le glorieux passé du club.

Quelques heures après avoir officialisé l'arrivée du portier italien en provenance de la Juventus de Turin, le Parma Calcio 1913 a montré qu'il avait bien préparé le retour de l'enfant du club en présentant une tunique inspirée de celle que Gianluigi Buffon portait lors de la saison 1998-1999. Lors de cette campagne, « Gigi » a grandement aidé le club fondé en 1913 à remporter sa seconde C3 en venant à bout de l'Olympique de Marseille en finale.

Forgiata dalla storia, pronta per una nuova avventura 🔙🔥



Il Parma Calcio presenta la nuova maglia da portiere firmata @ErreaOfficial per la prossima stagione: la trovi in prevendita nel nostro shop online 😍👕➡️ https://t.co/AIfiu9to26@gianluigibuffon | #SupermanReturns pic.twitter.com/StBfTyTh6a — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 22, 2021

« Superman is back home. Here's his new cape » (Superman est de retour à la maison. Voici sa nouvelle cape). C'est avec ces mots que la marque originaire de Parme a présenté la tenue que portera le champion du monde 2006 à la rentrée. Inspirée du maillot conçu par Lotto il y a de cela plus de vingt ans, cette tunique a tout de même été modernisée et présente des bandes horizontales rouges et bleues plus épaisses alors que le col n'est plus bicolore mais uniquement noir. On notera également que les bandes bleues se distinguent avec une sorte d'effet camouflage faisant ressortir une petit touche de jaune alors que contrairement au logo Lotto qui était placé sur la droite de la poitrine, celui d'Errea se place en plein centre.

Les maillots de gardien sont décidément à la mode puisqu'après Umbro et ses maillots pour trois clubs français, c'est donc Erreà qui met en avant ces tuniques souvent délaissées par les supporters. Nul doute qu'avec cet hommage, les ventes de maillots de gardien devraient bondir à Parme, en attendant les grands débuts de ce nouveau chapitre pour l'un des plus grands portiers de l'histoire.