Umbro dévoile des maillots de gardien inédits pour trois clubs français

Umbro donne le coup d'envoi de la saison 2021-2022 en mettant les gardiens à l'honneur avec la sortie de 6 nouvelles tuniques spécialement conçues pour les derniers remparts du Stade de Reims, de l'En Avant Guingamp et du Stade Malherbe de Caen.

Avec la sortie de cette collection inédite, la marque au double losange confirme sa volonté de développer son univers lifestyle à partir du football. On le sait, depuis quelques années, les entités sportives n'hésitent plus à lier leur discipline à la mode. Aujourd'hui, Umbro détourne le maillot de sa fonction principale liée à la performance en le faisant basculer dans un univers axé lifestyle dans le but de créer de véritables pièces de mode uniques pouvant être portées dans la vie de tous les jours.

Les années 90' au cœur de la collection

« Ces maillots uniques développés par l'équipementier anglais témoignent une fois encore de sa créativité, de son authenticité, et de son héritage unique puisque ceux-ci sont directement inspirés de Jorge Campos, le gardien mexicain emblématique vêtu par Umbro dans les années 90 », apprend-on dans le communiqué de presse de l'équipementier britannique. À cette époque, celui que l'on surnommait « El Brody » s'est fait remarquer parce qu'il inscrivait des buts mais aussi pour son style vestimentaire excentrique dû à ses maillots présentant des designs graphiques originaux composés de diverse formes abstraites et multicolores. Une trentaine d'années plus tard, la marque au double losange a donc décidé de remettre ces maillots au goût du jour. On retrouve ainsi 6 nouveaux maillots de gardien présentent un col et une coupe type « polo » où se distingue le drapeau tricolore français au niveau de l’encolure.

Les maillots du Stade de Reims

Unicolores, les maillots du Stade de Reims sont synonymes d’une relative sobriété propre aux valeurs du club. Ces tuniques s’inspirent directement d’une réinterprétation du maillot de Jorges Campos, reprenant des éléments et références aztèques comme le soleil entourant le logo du club et les éclairs en rapport avec la personnification du dieu Tlaloc, être mythique vêtu avec splendeur et portant une coiffure de plumes multicolores.

Le maillot du Stade Malherbe de Caen

Sullivan Péan et Rémy Riou revêtiront quant à eux un maillot où l'on distingue un imprimé artistique original doré sur un fond noir. Ces deux couleurs s'assemblent parfaitement et sont en vogue dans le monde du football depuis quelques années puisque l'on a notamment vu le FC Barcelone porter un maillot extérieur noir et or cette saison.

Les maillots de l'En Avant Guingamp

De son côté, l'En avant Guingamp verra son gardien de but arborer trois nouvelles tenues de couleur royale bleu-rose, vert-jaune et jaune-noir. Ces coloris flashys sont associés à une conception géométrique structurée de rayures verticales et de polygones réguliers aux teintes dégradées.

Un nouveau claim pour Umbro

La sortie de ces tuniques marque aussi l'occasion pour Umbro de lancer son nouveau « claim » ou slogan intitulé « Our game makes everyone shine » (Notre jeu fait briller tout le monde) qui est spécialement dédié à cette collection qui a également pour objectif de mettre en lumière le poste de gardien dont les supporters délaissent souvent les maillots au profit de ceux des joueurs de champ. « Un claim porteur d'un message fort donc, dont le but est de montrer la considération de la marque pour les différents acteurs du ballon rond et plus généralement pour toutes les personnes gravitant autour d'une discipline sportive », peut-on lire à la conclusion du communiqué de presse de la marque anglaise. Une chose est sûre, Umbro va amener de la fraîcheur sur les terrains de Ligue 1 et Ligue 2 la saison prochaine.

Crédits photos : The Agency