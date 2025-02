L’offre de CANAL+ pour ne rien rater de l’UEFA Champions League

Après des barrages aller de l’UEFA Champions League qui ont tenu toutes leurs promesses, place aux matchs retours. Et la journée de mercredi s’annonce d’ores et déjà incroyable avec de sacrées affiches. Commençons tout d’abord par le choc 100 % français entre le PSG et Brest. Si le score du match aller penche largement en faveur du Paris SG (0-3) et ne laisse que peu de place au doute, l’assurance de regarder un match spectaculaire avec une avalanche de buts est quasi garantie (déjà 14 buts marqués en 3 rencontres). Avec un Ousmane Dembélé en mode "game changer" et qui est le joueur le plus décisif d’Europe actuellement, le Paris SG devrait régaler face à un club breton qui lui réussit plutôt bien cette saison (11 buts marqués). Autre gros choc de la soirée, l’affrontement entre le Real Madrid et Manchester City. Le match aller a été spectaculaire et riche en rebondissements et tout porte à croire qu’il en sera de même entre une équipe de Manchester City qui s’est réveillée ce week-end en mettant une correction à Newcastle et qui n’aura rien à perdre contre une équipe du Real Madrid plutôt nerveuse et qui reste sur un nul frustrant en Liga face à Osasuna. L’affrontement entre Kylian Mbappé et Erling Haaland, tous deux décisifs au match aller, promet d’être encore savoureux.

