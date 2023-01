Mercato Inter : l’annonce forte de Milan Skriniar

La suite après cette publicité

L’Inter et Milan Skriniar ne sont plus sur la même longueur d’onde. Ces derniers jours, l’écurie italienne s’est montrée confiante concernant la prolongation de contrat de son défenseur central, libre en fin de saison. Questionné cette semaine en conférence de presse, Simone Inzaghi a confié : « ai-je peur de le perdre ? Ce sont des situations qui font partie du football d’aujourd’hui, mais la façon dont je le vois travailler et jouer, je dis non. Je le vois concentré et serein. Cependant, le club s’efforce de résoudre tous les problèmes contractuels, et pas seulement ceux concernant Skriniar. J’ai la plus grande confiance.»

Le directeur sportif, Beppe Marotta, a aussi évoqué le cas du Slovaque à la télévision italienne. « Quand est-ce que Skriniar répondra ? Nous ne sommes pas pressés d’arriver à un accord. Laissez-le prendre sa décision très calmement. C’est un professionnel très sérieux, notre optimisme est sincère et lié à ce que représente l’homme Skriniar.» Malgré ces déclarations publiques, en coulisses les Lombards craignent de perdre leur roc défensif. Il y a quelques jours, la Gazzetta dello Sport indiquait d’ailleurs que la tendance n’était pas très bonne concernant une prolongation de contrat.

Skriniar stoppe les discussions avec l’Inter

Une tendance qui est plus que confirmée. Ce vendredi,Sky Italia a lâché une bombe en annonçant que Milian Skriniar a décidé de ne pas étendre son bail à l’Inter pour le moment. Le média italien explique que le Slovaque veut prendre encore le temps de la réflexion afin d’évaluer toutes les options et les opportunités pour son avenir. Son agent, Roberto Sistici, a fait connaître sa décision à son club, qui espère malgré tout qu’il changera d’avis dans les prochaines semaines. Un coup dur pour les Nerazzurri qui savent que la concurrence va s’engouffrer plus que jamais dans la brèche.

Et parmi les concurrents les plus importants, on retrouve le Paris Saint-Germain. L’été dernier, le club français a longtemps tenté de convaincre l’écurie italienne de céder son joueur. Mais elle a refusé. Cette fois-ci, la donne a changé puisque Skriniar sera libre en juin prochain. Autant dire que du côté de Paris, le fait que le joueur décide de stopper les négociations pour prolonger à l’Inter a été très bien accueilli. Luis Campos, qui s’est démené l’été dernier, et ses équipes ont donc le champ libre pour attaquer Milan Skriniar et offrir à Christophe Galtier le défenseur central qu’il a réclamé lors du mercato précédent.