PSG, Real Madrid : le futur salaire de Kylian Mbappé révélé

Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG après un été très agité. Pour autant, le Bondynois n’a toujours pas prolongé son contrat avec le club de la capitale et dans 2 mois, il sera libre de négocier avec le club qu’il souhaite. Pour la presse espagnole, pas de doute possible, Kylian Mbappé jouera bien au Real Madrid. Une évidence tant les deux parties sont liées depuis plusieurs années maintenant. Et ce jeudi, après avoir révélé que l’attaquant français avait passé un pacte avec Paris, El Chiringuito continue les révélations sur le dossier Mbappé-Real Madrid.

En effet, le présentateur star de l’émission, Josep Pedrerol, proche du pouvoir madrilène, a fait une annonce concernant le salaire de Kylian Mbappé. S’il touche environ 72 millions bruts par an du côté du PSG (56 millions nets), Kylian Mbappé ne touchera "que" 35 millions par an du côté du Real Madrid. Un salaire énorme pour un club comme le Real qui contrôle avec précision sa masse salariale.