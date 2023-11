Le PSG a passé un pacte fou avec Kylian Mbappé !

L’avenir de Kylian Mbappé est sur toutes les bouches. Et pour cause. Dès le mois de janvier prochain, l’international français (72 sélections, 42 buts) sera officiellement libre de discuter avec la formation souhaitée pour façonner son futur. Si le Paris Saint-Germain espère toujours conserver sa star, une arrivée au Real Madrid reste bien évidemment d’actualité pour celui qui voit son contrat se terminer en juin 2024. En attendant, si les Merengues restent assez prudents dans ce dossier, les hautes sphères parisiennes auraient d’ores et déjà trouvé un compromis pour ne pas tout perdre dans ce feuilleton qui tient en haleine la planète football.

Ainsi, selon les dernières informations du média espagnol, El Chiringuito, le PSG a obtenu quelques garanties. Après avoir placé son joueur dans le loft - conséquence directe d’un été agité où KM7 a indiqué sa volonté de ne pas poursuivre l’aventure francilienne au-delà de son bail prévu - le club de la capitale française se serait entendu avec l’ancien Monégasque avant de le réintégrer le groupe. L’objectif ? Limiter la casse, même en cas de départ en juin 2024.

Dès lors, Juanfe Sanz, intervenant dans l’émission El Chiringuito de Jugones, précise que le PSG sortira gagnant, peu importe le scénario. «Paris se sent protégé car Mbappé s’est engagé et a fait plusieurs compromis pour que le club soit bénéficiaire avec une prolongation ou avec un départ. (…) Dans un accord qui aurait été écrit, Mbappé aurait garanti que sa prime à la signature dans n’importe quel club où il va arriverait dans les poches du PSG», assure, à ce titre, le journaliste espagnol, affirmant par ailleurs que le Real Madrid restait toujours la priorité de Kylian Mbappé. Plus simplement, le PSG pourrait donc limiter ses pertes, au moins sur le plan financier.

En effet, si un départ de l’actuel meilleur buteur de l’histoire du club laisserait forcément un grand vide dans la Ville Lumière, ce scénario pourrait donc permettre à l’actuel 2e de Ligue 1 de s’y retrouver sur l’aspect économique. En cas d’arrivée libre chez les Merengues, le PSG ne touchera, certes, aucune indemnité sur la transaction mais devrait donc, tout de même, percevoir de l’argent. Reste désormais à connaître le montant de cette prime à la signature qui sera offerte au Tricolore. Dernièrement, plusieurs sources évoquaient, en ce sens, un montant supérieur à 100 millions d’euros. Un joli pactole en guise de consolation…