Federico Chiesa rejoint Liverpool

Successeur de Massimiliano Allegri sur le banc de la Juventus, Thiago Motta a entamé une énorme révolution à Turin. La direction turinoise a souhaité faire les choses en grand pour son retour en Ligue des champions, cette saison. Parmi les huit joueurs déjà arrivés dans l’effectif de l’ancien coach de Bologne, on peut compter deux nouveaux ailiers : Nico Gonzalez et Francisco Conceição. Deux recrutements qui indiquent également une tendance pour Federico Chiesa. Celle d’un départ.

La suite après cette publicité

Au début de l’été, la presse italienne a indiqué que l’international italien (51 sélections) ne rentrait pas dans les plans de Motta. Chiesa a été informé qu’il devait trouver un nouveau club cet été. Si le FC Barcelone a montré un intérêt pour le champion d’Europe en 2021 avec l’Italien, le club catalan n’a pas la manne financière nécessaire pour boucler son arrivée. Un problème que n’a pas rencontré Liverpool.

À lire

Jadon Sancho a trouvé son nouveau club, énorme duel entre deux clubs pour Victor Osimhen

Première recrue de Liverpool dans ce mercato estival

Le club de la Mersey a rapidement pris contact avec l’entourage du joueur pour connaître ses intentions. Après s’être rapidement mis d’accord avec le joueur de 26 ans sur un contrat à long terme, Liverpool n’a pas eu de mal à payer les 13 millions d’euros réclamés par la Juventus. Ce jeudi, l’actuel 4e de Premier League a officialisé la venue de l’international italien (51 sélections, 7 buts). «Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons conclu un accord avec la Juventus pour le transfert de Federico Chiesa, sous réserve de l’autorisation internationale», peut-on lire dans le communiqué officiel du club anglais.

Après avoir essuyé plusieurs refus, Liverpool enregistre ainsi sa première arrivée dans ce mercato d’été. Arne Slot renforce son armanda offensive, qui dispose déjà de Mohamed Salah, Luis Díaz, Diogo Jota, Cody Gakpo et Darwin Núñez, avec un nouvel élément de grand talent. Federico Chiesa, quant à lui, va débuter sa première aventure hors Italie, après la Fiorentina et la Juventus, et portera le numéro 14 avec les Reds.