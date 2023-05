Équipe de France : la liste de Didier Deschamps avec Ousmane Dembélé et toujours sans Alexandre Lacazette

La suite après cette publicité

Après deux belles victoires initiales contre les Pays-Bas (4-0) puis Gibraltar (3-0), pour lancer de la meilleure des manières ces éliminatoires de l’Euro 2024, l’Equipe de France a un nouveau rendez-vous international à honorer à la fin du mois de juin. En effet, les Bleus auront un dernier rassemblement, comptant pour la saison 2022-2023, durant lequel ils affronteront à nouveau le territoire britannique d’outre-mer, situé au sud de la péninsule Ibérique, le 16 juin à Faro (Portugal) puis ils recevront la Grèce au Stade de France le 19 juin prochain. Mais avant cela, Didier Deschamps a annoncé ce mercredi, au siège de la Fédération française de football, sa liste de 23 joueurs qui sont retenus pour ce stage avant des vacances bien méritées.

Peu de changements par rapport au dernier rassemblement

Pour ce dernier rassemblement international de la saison, le sélectionneur de l’Equipe de France a choisi de faire confiance à ses hommes en forme du moment. Sans surprise, on retrouve donc Mike Maignan, demi-finaliste de la Ligue des Champions avec l’AC Milan, et Brice Samba, élu meilleur gardien de Ligue lors de la remise des trophées UNFP, qui seront accompagnés par Alphonse Aréola dans les buts tricolores. Pour sa défense, Didier Deschamps a également été dans la continuité de ses choix précédents avec la présence de Théo Hernandez, Dayot Upamecano, Wesley Fofana, Ibrahima Konaté, Jules Koundé et Benjamin Pavard. Seul les défenseurs Axel Disasi et Ferland Mendy font leur apparition aux dépens de William Saliba, blessé au dos, et Eduardo Camvinga appelé au milieu de terrain.

Dans l’entrejeu, rebelote en effet. Le sélectionneur tricolore a réitéré sa confiance avec les nouveaux tauliers du milieu de terrain des Bleus avec Adrien Rabiot et Antoine Griezmann, qui redescend d’un cran comme à son habitude avec les Bleus. Pour les accompagner, on retrouve également Aurélien Tchouaméni et Youssouf Fofana, qui étaient présents sur la précédente liste de Didier Deschamps. Encore une fois seul Khéphren Thuram cède sa place à Eduardo Camavinga. Enfin en attaque, le chef d’orchestre des Bleus a pris en compte les retours d’Ousmane Dembélé et de Christopher Nkunku pour accompagner son capitaine Kylian Mbappé ainsi que les piliers de cette Equipe de France, Olivier Giroud et Kinglsey Coman. Randal Kolo Muani et Marcus Thuram complètent cette liste concoctée par l’ancien entraîneur de la Juventus et l’Olympique de Marseille.

Les grands absents du rassemblement

Afin de laisser de la place pour les retours d’Ousmane Dembélé et de Christopher Nkunku, on notera donc que Moussa Diaby sort du groupe de l’Equipe de France pour ce dernier rassemblement de la saison. Malgré son retour à l’entraînement avec le Bayern Munich, Lucas Hernandez n’est pas encore à 100% et n’a donc pas été sélectionné avec les Bleus. Enfin, les deux Champions du monde 2018, N’Golo Kanté et Paul Pogba sont actuellement blessés et sont donc indisponibles. Mais le dernier oublié de cette liste est sans nul doute Alexandre Lacazette, qui réalise une très belle saison avec l’Olympique Lyonnais qu’il porte à bout de bras mais ses 27 buts inscrits en Ligue 1 n’ont visiblement pas convaincu Didier Deschamps.

La liste complète :

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens)

Défenseurs : Axel Disasi (AS Monaco), Wesley Fofana (Chelsea), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelone), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Milieux : Eduardu Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Antoine Griezmann (Atletico de Madrid), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Olivier Giroud (AC Milan), Randal Kolo Muani (Francfort), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Marcus Thuram (Borussia M’Gladbach).