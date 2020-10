FC Barcelone : le coup de mou de Lionel Messi

Ce soir, le FC Barcelone retrouve la Ligue des Champions face à Ferencváros, deux mois après la claque monumentale infligée par le Bayern Munich (8-2). Un match censé redonner de l’envie aux Blaugranas alors que le contexte actuel en Catalogne est compliqué. Outre les désaccords entre les stars du club et la direction concernant la baisse de salaires voulue par Josep Maria Bartomeu, le Barça vient d’enchaîner deux mauvais résultats en Liga (1-1 contre Séville, défaite 1-0 à Getafe) avant le Clasico du week-end prochain.

Et dans le jeu, les hommes de Ronaldo Koeman sont loin d’être emballants. Mais hier, le coach hollandais a signé une sortie médiatique qui a surpris tout le monde en Espagne en évoquant le niveau de Lionel Messi. « C'est possible d'avouer qu'en ce moment, son niveau pourrait être meilleur, mais il est heureux, il travaille et veut être le capitaine, je n'ai pas à me plaindre de lui. Et il a aussi eu de la malchance avec le poteau. Je n'ai aucun doute sur son rendement et on le verra dans les prochains matchs, j'en suis certain. »

Les statistiques de Messi sont moins bonnes

Koeman n’a pas taclé l’Argentin, loin de là, mais voir un entraîneur dire publiquement que le niveau de la star incontestée du Barça pourrait être meilleur n’est pas un élément auquel les suiveurs des Culés ont été habitués. Mais pour AS, les propos de Koeman sont justifiés par une seule chose : les statistiques de la Pulga. Ainsi, le quotidien rappelle que le Barça a disputé 17 matches, toutes compétitions depuis le 13 juin dernier et la reprise de la compétition en Espagne après le confinement. Sur ces 17 rencontres, Messi n’a marqué que 8 buts, dont seulement 4 dans le jeu, et donné 9 passes décisives. Des statistiques loin d’être alarmantes me direz-vous. Mais en Espagne, les observateurs ont très longtemps été habitués aux statistiques XXL de Messi, et de Cristiano Ronaldo quand le Portugais évoluait au Real Madrid.

Alors, la feuille de route actuelle de Messi n’est pas suffisante, surtout que AS ajoute que le natif de Rosario affichait 13 buts (12 dans le jeu) et 8 assists lors des 17 matches joués avant le confinement. Et ce n’est pas tout. Le journal conclut en affirmant que sous Koeman, Messi connaît l’un de ses plus mauvais débuts de saison avec un seul but (sur penalty) en quatre matches et aucune passe décisive au compteur. Enfin, le média relaie les données de sociétés de statistiques qui démontrent que Messi tire moins (3 fois par match contre 3,5 la saison passée), touche moins le cuir (80,3 touches contre 87,4) et fait moins de passes-clés (1,5 par match contre 2,7). Messi est-il encore marqué par son vrai faux départ du Barça ?