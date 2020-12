OL : la montée en puissance de Bruno Guimarães

Lors du dernier mercato hivernal, l'Olympique Lyonnais avait mis la main sur Bruno Guimarães, alors joueur de l'Athletico Paranaense au Brésil. Rapidement, le milieu de terrain brésilien avait été lancé dans le grand bain, lui qui avait disputé neuf matches toutes compétitions confondues en quelques mois. Mais sur le terrain, le joueur âgé de 23 ans avait du mal à s'imposer et faire forte impression. Néanmoins, depuis quelques jours, le principal concerné s'est placé sur le devant de la scène.

Tite lui a redonné confiance

Seulement absent contre Strasbourg mi-octobre, Bruno Guimarães a enchaîné les apparitions cette saison en Ligue 1 avec l'OL, pour finalement être récompensé le week-end dernier. Séduisant sur la pelouse, ce dernier avait débloqué son compteur avec les Gones en marquant contre le Stade de Reims. Une réelle montée en puissance donc pour l'Auriverde, beaucoup plus précieux dans le jeu lyonnais. Et un évènement a certainement fait tout basculer : sa première sélection avec le Brésil, contre l'Uruguay, le 18 novembre.

Convoqué par Tite pour les deux dernières trêves de l'année, le numéro 39 a eu un déclic. «Être avec la sélection, c'est toujours important dans la carrière d'un joueur. Là-bas, Tite a beaucoup parlé avec moi, m'a donné de la confiance. Il m'a dit des choses que j'avais besoin d'entendre. J'étais très content, très motivé», a lâché Bruno Guimarães vendredi en conférence de presse, avant le déplacement à Metz ce dimanche (21h, 13e journée de Ligue 1).

Garcia : «je suis très content que Guimarães ait marqué»

Une confiance retrouvée par le natif de Rio de Janeiro, qui montre de très belles choses sous le maillot lyonnais ces derniers temps. Et qu'importe le poste dans l'entrejeu, comme il l'a expliqué devant la presse : «j'ai retrouvé ma confiance, mon niveau grandit. Je me sens bien en sentinelle ou en relayeur. J'ai déjà évolué à ces deux postes. J'espère continuer à faire des grands matches. Quand j'étais remplaçant ? Il y a des bons et des mauvais moments dans une carrière. Aujourd'hui, je suis content et j'espère continuer comme ça.»

Un Bruno Guimarães en pleine forme, en voilà une bonne nouvelle pour Rudi Garcia, l'entraîneur des Gones, lui aussi content pour son joueur. «J'ai beaucoup de milieux polyvalents. C'est un rôle où il faut être multifonctions. Guimarães peut entrer dans ce rôle. Je suis très content que Guimarães ait marqué. Mais il préfère faire des passes.» But ? Passe ? L'essentiel est surtout de faire bonne impression et d'enchaîner les belles prestations. Et actuellement, Bruno Guimarães le fait.