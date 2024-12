5 personnes jugées après les violences lors d’Ajax-Maccabi Tel Aviv

Ce mercredi, cinq hommes âgés de 19 à 32 ans sont jugés à Amsterdam pour des violences perpétrées contre des supporters israéliens en marge du match Ajax Amsterdam-Maccabi Tel Aviv, en Ligue Europa, le 7 novembre dernier, relaie RMC Sport. Ces agressions, qualifiées d’antisémites, ont entraîné l’hospitalisation de cinq personnes. Deux autres suspects comparaîtront jeudi, portant à sept le nombre d’accusés. Parallèlement, la police enquête sur 45 autres personnes impliquées. Des actes provocateurs de supporters israéliens, tels que des slogans anti-arabes et des vandalisations, ont également été signalés.

Les différentes inculpations incluent des accusations de violence, de possession illégale de feux d’artifice et de tentative d’homicide. Parmi les suspects se trouve un homme de 19 ans accusé de lancer des pierres aux abords de la Johan Cruyff Arena et d’avoir crié des slogans antisémites, et un homme de 22 ans poursuivi pour des agressions graves près de la place du Dam.