Le PSG frappe fort et s’offre Khvicha Kvaratskhelia

Il a fallu plusieurs mois et plusieurs fenêtres de mercato, mais son arrivée au Paris Saint-Germain est désormais verrouillée : la star géorgienne, Khvicha Kvaratskhelia, s’engage avec le club de la capitale jusqu’en juin 2029. C’est dorénavant pleinement officiel : le natif de Tbilissi vient donc renforcer les lignes offensives parisiennes de Luis Enrique. Les Rouge et Bleu ont annoncé la bonne nouvelle à leurs supporters aujourd’hui même : «Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier de 23 ans, qui portera le numéro 7, devient ainsi le premier joueur géorgien de l’histoire du club.», est-il écrit dans le communiqué officiel publié sur le site du club. Passé par le Dinamo Tbilissi, le FC Roustavi, le Rubin Kazan ou encore le Lokomotiv Moscou, l’international géorgien (40 capes, 17 buts) avait posé ses valises en Campanie à l’été 2022 où il est devenu la véritable sensation du Napoli, rapidement surnommé «Kvaradonna» dans les rues napolitaines.

En signant au Paris Saint-Germain à 23 ans, Khvicha Kvaratskhelia va découvrir son sixième club et son quatrième pays. Avec 30 buts inscrits et 30 passes décisives délivrées en 107 rencontres disputées sous le maillot des Partenopei, il va considérablement renforcer les lignes offensives parisiennes avec un profil polyvalent de finisseur-créateur. A Naples, Kvaratskhelia a déjà joué sur le côté gauche, le côté droit ou en pointe en second attaquant de soutien. Sa perte est déjà largement pleurée dans le sud de l’Italie : «Maintenant, il est vrai que Kvara, son entourage et le club négocient. Je ne veux pas que les gens pensent que j’ai opposé mon veto, je l’ai fait cet été quand je pensais pouvoir le convaincre de la qualité du projet, mais là, je n’ai pas réussi. Nous allons perdre un joueur important», avait notamment résumé récemment Antonio Conte en conférence de presse.

Un travail de longue haleine

Que les négociations furent longues entre le Napoli, le clan de Khvicha Kvaratskhelia et le Paris Saint-Germain. L’été dernier, l’international géorgien, qui avait entamé des discussions pour une prolongation de contrat, avait totalement été verrouillé par Antonio Conte, Giovanni Manna et Aurelio De Laurentiis, au point de faire fuir la délégation parisienne, pourtant très agressive sur le dossier (de même sur l’ancien coéquipier de Kvara, Victor Osimhen). La direction du PSG est revenue à la charge, profitant d’une petite ouverture cet hiver pour retenter sa chance et rouvrir des discussions avec Naples et Kvaratskhelia. Pour une issue cette fois-ci positive.

Si l’offre de 120 millions avait été refusée l’été dernier, celles proposées cet hiver ont fini par convaincre Naples de laisser filer son prodige géorgien. Une première à 45 M€ en plus de Randal Kolo Muani avait été refusée. La seconde à 60 M€, avec Milan Skriniar dans les bagages avait trouvé la même réponse négative de la part des Partenopei. C’est finalement celle avoisinant les 80 millions d’euros (70 + 10 millions de bonus facilement atteignables) qui a été validée par toutes les parties. La dernière réunion prévue a servi à finaliser les derniers détails de la transaction. Khvicha Kvaratskhelia, qui cherchait une vie plus paisible à côté du football, a été convaincu par le projet du PSG.