EdF : Christopher Nkunku raconte son adaptation

Interviewé ce dimanche dans l’émission Téléfoot, l’attaquant de l’Équipe de France, Christopher Nkunku a évoqué son adaptation au sein du groupe et ses relations avec les autres attaquants tricolores. L’avant-centre de Leipzig a expliqué qu’il était beaucoup mieux maintenant que lors de ses débuts en sélection en mars dernier et qu’il s’entendait très bien avec Kylian Mbappé et Karim Benzema.

« Au mois de mars j’ai été repris par les événements car c’était un très grand événement pour moi mais je me suis adapté et ça va beaucoup mieux. Avec Kylian j’ai eu l’habitude de m’entraîner avec lui au PSG, avec Karim on a la même vision du football donc c’est assez facile dans le jeu de s’adapter, a affirmé Nkunku avant d’expliquer qu’il pensait également à la Coupe du Monde à la fin de l’année, le Qatar ? C’est dans un coin de ma tête, mais avant ça il y a beaucoup d’échéances. » Cette saison, l’ancien Parisien de 24 ans a disputé 50 matches avec la formation saxonne, inscrit 35 buts et délivré 19 passes décisives.