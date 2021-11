CdF : Grenoble et Nîmes se qualifient

Grenoble et Nîmes ont réussi leur entrée en lice. Alors que les équipes de Ligue 2 font leurs débuts tout au long du week-end dans cette Coupe de France, Nîmes se déplaçait sur la pelouse de Chusclan-Laudun, pensionnaire de Regional 3. Sans trembler, les Crocos ouvraient le score grâce à Koné (1-0, 35e), avant de faire le break grâce à Omarsson (2-0, 56e). Réduits à dix après la pause, le club amateur a concédé un troisième but en fin de rencontre (3-0, 90e) et termine déjà son parcours dans cette compétition.

La suite après cette publicité

Également pensionnaire de Regional 3, Saint-Cyr Collonges s'est incliné face à Grenoble. Alors que le GF38 avait dominé la première période grâce à des réalisations de Anani (1-0, 6e) et Boissy (2-0, 26e), Saint-Cyr réduisait le score sur penalty en fin de rencontre (2-1, 74e), mais n'est pas parvenu à revenir au score. Enfin, dans l'autre rencontre de l'après-midi, Cholet (National 1) s'est imposé sur la pelouse de Cestas (R1) et rejoint le prochain tour de la Coupe de France.

Le calendrier de la Coupe de France