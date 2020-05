Amiens a décidé de saisir la justice

Certainement le club de Ligue 1 le plus lésé par les mesures prises par la Ligue de Football Professionnel afin d'arrêter la saison 2019/2020, l'Amiens SC ne souhaite pas en rester là. Dix-neuvième au moment de l'arrêt des championnats à 4 points du barragiste, le Nîmes Olympique, le club picard était en mesure de se sauver au cours des 10 prochaines journées. Néanmoins, vu qu'elles n'auront pas lieu et que l'équipe a été rétrogradée en Ligue 2, l'Amiens SC et son président Bernard Joannin poussent pour changer cette décision.

Pouvant compter sur des soutiens (Laurent Blanc, Jean-Michel Aulas ...) mais aussi le lancement d'une pétition afin que la prochaine saison de Ligue 1 se joue à 22 équipes, la formation picarde va également passer par le chemin judiciaire. D'après L'Equipe, Amiens va saisir la justice afin d'annuler les décisions de la LFP en termes de relégation. Une conférence de presse sous forme de visioconférence aura d'ailleurs lieu ce mardi à 10h30 afin d'expliquer les raisons qui poussent Amiens à mener cette démarche.