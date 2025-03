Gros scandale avec Neymar au Brésil !

Dans la nuit de dimanche à lundi, Santos a pris la porte dans le championnat paulista. Une défaite 2-1 face à Corinthians en demi-finale, qui prive donc Neymar et son équipe d’un possible premier titre en cette année 2025. Une rencontre que Santos a d’ailleurs terminé à 9 joueurs contre 11, et pendant laquelle la star brésilienne n’a pas joué la moindre minute. La faute à des pépins physiques, alors que l’ancien du PSG et du Barça revenait plutôt bien et avait fait taire les critiques, avec une grosse prestation contre le RB Bragantino en quarts de finale par exemple. Il a même été appelé en sélection pour les prochains matchs de la Canarinha.

La suite après cette publicité

« Neymar a présenté une gêne et nous savions que c’était grave de ne pas avoir sa contribution dans le match. C’est juste une gêne musculaire, mais cela a fait en sorte qu’il ne pouvait pas participer. C’était ma demande et il a accepté d’être avec le groupe. C’est un joueur différentiel, éclairé et doté d’une énergie fantastique. Neymar a beaucoup souffert de ne pas pouvoir participer au match… », confiait ainsi son entraîneur Pedro Caixinha après la rencontre. Seulement, du côté de Santos, l’explication apportée par le coach ne justifie pas tout et ne convainc pas tout le monde…

Des critiques de partout

Effectivement, plus tôt dans la semaine, on avait pu le voir du côté de Rio de Janeiro, s’amusant lors du fameux carnaval de la ville. Il y a fait la fête, en compagnie de sa copine Bruna Biancardi notamment, et ce alors qu’il avait déjà ces pépins physiques. De quoi éveiller des soupçons sur la nature de sa blessure, mais surtout, des premières critiques quant à son professionnalisme et son hygiène de vie. Le célèbre journaliste Renato Maurício Prado a par exemple été très tranchant : « Neymar est indéfendable ; ne prend pas le football au sérieux. la blessure ne l’a pas empêché d’aller au carnaval. À son retour à Santos, Neymar ramenait avec lui deux doutes cruciaux : comment allait réagir son physique après une si longue période sans jouer fréquemment et quel serait son comportement professionnel après un échec sportif aussi retentissant en Arabie Saoudite. Avec un match à élimination directe contre les Corinthians dans une semaine, la chose naturelle serait de prendre soin de soi et de se préserver pendant cette période, n’est-ce pas ? ».

La suite après cette publicité

« Tout le monde se souvient du voyage du numéro 10 au Carnaval de Sapucaí. Même s’il n’était pas en état de jouer, est-il normal qu’il soit sorti et qu’il n’ait pas donné la priorité à son traitement ? », s’emporte Danielo Lavieri dans UOL, évoquant un « scandale ». Sur les réseaux sociaux, les fans de Santos ont aussi été très critiques envers leur numéro 10, alors que d’autres ont été moqueurs. « Belle attitude de Neymar. Sachant que ses adversaires avaient très peur de lui, il n’est pas entré sur le terrain pour ne faire peur à personne. Ce n’est pas seulement du football », a par exemple écrit le compte parodique Olé do Brasil, qui compte plus d’un million d’abonnés sur X. Autant dire que le comportement du joueur ces prochains jours sera observé à la loupe au Brésil…