L'OL va récupérer un très joli chèque avec la vente de Joachim Andersen

Souvent très actif sur le marché des transferts, l'Olympique Lyonnais est bien moins agité cet été. Alors que l'OM, le PSG ou même l'OGC Nice enchaînent les recrutements, le club présidé par Jean-Michel Aulas n'a pas encore passé la seconde. Pour le moment, seuls Damien Da Silva (Stade Rennais) et Henrique (Vasco da Gama) sont arrivés, mais libres. Dans le sens inverse, Memphis Depay (FC Barcelone) et Djamel Benlamri (Qatar SC) sont partis pour zéro euro, tandis que Melvin Bard a été vendu pour 3 millions d'euros à l'OGC Nice.

Comme la plupart des clubs sur la planète, l'OL a certainement besoin de liquidités avant de passer à l'action, la faute au Covid-19 et à la crise financière liée à la pandémie. Et justement, cela tombe bien car dans les prochains jours, les Gones vont récupérer un joli pactole avec la vente d'un joueur de retour de prêt. Depuis quelques semaines, Joachim Andersen intéresse grandement Crystal Palace. Prêté à Fulham la saison passée, le défenseur danois a montré de belles choses en 31 matches de Premier League (1 but, 1 passe décisive), avant de disputer l'Euro 2020 avec le Danemark. Du coup, les Eagles vont sortir le chéquier pour se l'offrir.

Un chèque de 27M€ pour l'OL

D'après les dernières informations de BT au Danemark, l'international danois (8 sélections) va bientôt signer un contrat de cinq ans avec Crystal Palace. Le média précise que Joachim Andersen, qui était en vacances en Grèce, s'est même rendu à Thessalonique pour sa visite médicale ce samedi. Tous les voyants sont donc au vert pour ce transfert, et l'Olympique Lyonnais va normalement récupérer 27 millions d'euros dans cette affaire (22M€ tout de suite, et 7M€ de bonus) ! De quoi redonner le sourire à JMA et ses équipes.

Pour finir, BT affirme que Joachim Andersen, qui va être coaché par un certain Patrick Vieira, sera présenté dans les prochains jours. Avec la vente du Danois, le mercato lyonnais va peut-être enfin débuter, et les Gones vont pouvoir apporter d'autres recrues à leur nouvel entraîneur Peter Bosz. Et la prochaine sera peut-être André Onana, le gardien de l'Ajax Amsterdam...