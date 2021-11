Serie A : la Sampdoria enfonce la Salernitana, Venise piège Bologne

La treizième journée de Serie A se poursuivait, ce dimanche, avec deux affiches programmées à 15 heures. Lanterne rouge du championnat, la Salernitana de Franck Ribéry recevait la Sampdoria, 18e au coup d'envoi et également en très grande difficulté depuis le début de la saison. Un duel de bas de tableau relativement équilibré mais qui allait basculer en fin de première période. Alors que le malheureux Di Tacchio marquait contre son camp et permettait à la Samp' de prendre les devants (0-1, 40e), Candreva faisait le break dans la foulée (0-2, 43e). En seconde période, le score ne bougeait plus. Une victoire qui permet à la Sampdoria de grimper à la 16e place. La Salernitana ne décolle pas de la dernière place.

La suite après cette publicité

Dans l'autre rencontre, Bologne recevait Venise et malgré une domination globale des locaux (22 tirs à 8), ce sont bien les hommes de Paolo Zanetti qui trouvaient la faille par l'intermédiaire de l'attaquant nigérian Okereke (0-1, 61e). Un succès permettant à Venise de pointer à la 13e place. Mauvaise opération en revanche pour Bologne qui stagne à la neuvième place.

Le classement complet de Serie A