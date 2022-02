Mark Hughes s'est engagé avec un club de D4

Limogé de Southampton en 2018, Mark Hughes (58 ans) retrouve officiellement un banc. Ce jeudi, Bradford City, pensionnaire de D4 anglaise, a ainsi annoncé l'arrivée du Gallois sur son banc. Disparu des radars, l’ancien sélectionneur du pays de Galles (1999-2004), qui a notamment entraîné pendant quatorze ans en Premier League, de 2004 à 2018 (Blackburn, Manchester City, Fulham, QPR, Stoke, Southampton), prend donc la tête d'une équipe qui pointe actuellement à la 15ème place d'EFL League Two.

Le tacticien de 58 ans s'est engagé jusqu'en 2024 et prend la succession de Derek Adams. Ancien attaquant de Manchester United, Mark Hughes devient, à ce titre, le huitième technicien à prendre les rênes de Bratford en seulement quatre ans. Espérons pour lui un horizon plus dégagé que ses prédécesseurs...

📰 BREAKING NEWS | We are delighted to announce the appointment of Mark Hughes as our new first-team manager - on a deal until the summer of 2024!



