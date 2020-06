Paris FC : une piste en Italie se précise pour Jérémy Ménez

Le 26 septembre 2019, le Paris FC, alors lanterne rouge de Ligue 2, s’offrait un très beau coup médiatique et sportif avec la signature de Jérémy Ménez. Après deux ans passés au Mexique, du côté de l’América, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain faisait son grand retour en France, dans son Ile-de-France chérie. Au PFC, le natif de Longjumeau a rendu une copie honorable pour la saison 2019/2020 (4 buts et 4 passes décisives en 17 apparitions en L2).

De plus, avec l’annonce de l’arrêt prématuré des compétitions françaises, Ménez et son club ont réussi à éviter la relégation en National alors que la formation entraînée par René Girard n’avait que deux points d’avance sur Le Mans, premier relégué à l’échelon inférieur. Libre de tout contrat à la fin de la saison, Ménez doit maintenant décider s’il compte rempiler ou non au PFC.

Ménez vise un retour en Italie

Et si ses dirigeants souhaitent le conserver, ils vont devoir batailler. Selon le Corriere dello Sport, la Reggina a confirmé son intérêt pour le Français. « Ménez est un des nombreux noms qui intéressent la Reggina. Nous en reparlerons après le 18 juin », a ainsi déclaré le directeur sportif du club italien, Massimo Taibi.

Première de son groupe de Serie C, la Reggina attend simplement l’officialisation de son accession en Serie B pour passer à l’offensive. Une chose est sûre, Ménez écoutera la proposition puisqu’il avait clairement indiqué qu’il comptait bien retourner un jour sur la Botte. « J’ai des contacts en Italie, j’y retournerai. J’attends et on verra ce qu'il se passe. (...) Quand vous êtes bien mentalement, vous êtes aussi bien physiquement. Je n’ai aucun doute, je peux encore en donner plus. »