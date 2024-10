Real Madrid : le communiqué médical pour Vinicius Jr et Dani Carvajal est tombé

Alors que le Real Madrid s’est imposé dans la douleur face à Villarreal (2-0), samedi soir, la rencontre a surtout été marquée par les faits de jeu de Vinicius Jr et Dani Carvajal, qui ont cédé leur place sur blessure. À la 79e minute, le Brésilien est tombé au sol après un contact à l’épaule et pourrait être absent un temps, alors que l’expérimenté espagnol était victime d’un grave choc avec Yeremy Pino et a fondu en larmes sous la douleur, avant de sortir sur civière.

La suite après cette publicité

Alors que Dani Carvajal a déjà communiqué sur ses réseaux sociaux, le club merengue confirme qu’«il a été diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur, une rupture du ligament collatéral externe et une rupture du tendon poplité de la jambe droite. Il sera opéré dans les prochains jours». Concernant Vinicius Jr, le club se veut prudent : «suite aux examens effectués sur notre joueur Vinicius Júnior, il a été diagnostiqué une lésion cervicale. Évolution en cours».