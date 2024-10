Real Madrid : le verdict est tombé pour Dani Carvajal

Samedi soir, le Real Madrid s’est imposé dans la douleur face à Villarreal (2-0) et a fait le plus dur en revenant à hauteur du FC Barcelone, qui jouera ce dimanche contre Alavés. Mais la victoire est rapidement passée au second plan puisque Vinicius Jr et Dani Carvajal ont cédé leur place sur blessure. À la 79e minute, le Brésilien est tombé au sol après un contact à l’épaule et pourrait être absent un temps, alors que l’expérimenté espagnol était victime d’un grave choc avec Yeremy Pino et a fondu en larmes sous la douleur, avant de sortir sur blessure.

La suite après cette publicité

«Il semble que ce soit une blessure assez sérieuse au genou, le vestiaire est triste et inquiet. C’est quelque chose qui arrive souvent dans le calendrier et c’est arrivé à un joueur très important pour nous. C’est un joueur fondamental pour nous, en termes d’expérience, de sérieux… je lui ai parlé et il est triste, mais il n’y a pas grand-chose à faire», a indiqué Carlo Ancelotti à propos de son latéral droit, qui craignait le pire pendant sa conférence de presse.

À lire

Real Madrid : l’appel du pied de Vinicius Jr. à Benzema

Dani Carvajal sort du silence, Vinicius Jr inquiète

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’Espagnol de 32 ans s’est exprimé sur les réseaux sociaux et a confirmé la tendance redoutée : «une grave blessure aux ligaments croisés a été confirmée, je vais devoir subir une intervention chirurgicale et être indisponible pendant quelques mois. J’ai hâte de commencer ma convalescence et de revenir comme une bête. Merci à tous pour vos messages, je me sens très aimé», a indiqué le défenseur, confirmant une absence de très longue durée.

La suite après cette publicité

À l’heure actuelle, tout indique que Dani Carvajal ne rejouera plus durant cet exercice 2024/2025, même s’il est toujours possible d’espérer qu’il puisse revenir plus tôt et être apte pour la toute fin de saison madrilène, mais pas avant. Outre Carvajal, le Real Madrid retient aussi son souffle pour Vinicius Jr, qui sera testé dans la journée et souffrirait d’une lésion de l’articulation acromio-claviculaire de l’épaule gauche et le cartilage pourrait être touché, selon les dernières informations de la presse locale. «Vinicius est bloqué en raison d’un problème cervical. Il doit subir des examens pour en savoir plus sur la gravité de sa blessure», a confirmé Carlo Ancelotti. Sale soirée pour les Merengues…