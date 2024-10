Liga : tombeur dans la douleur de Villarreal, le Real Madrid recolle au FC Barcelone !

Le match d’après. Invaincus en Liga depuis le début de la saison (5 victoires et 3 nuls) et dauphin du FC Barcelone au coup d’envoi, le Real Madrid se devait malgré tout de relever la tête après sa défaite surprise (0-1) face au LOSC lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Opposé à Villarreal, troisième et en confiance ces dernières semaines, le club merengue se présentait en 4-3-3. De retour de blessure et non convoqué par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé était pourtant titularisé aux côtés de Vinicius Jr et Jude Bellingham. Dans l’entrejeu, Luka Modric accompagnait Eduardo Camavinga et Federico Valverde alors qu’Aurélien Tchouaméni officiait, lui, en défense centrale. De son côté, le Sous-marin jaune s’organisait en 4-4-2 avec un duo d’attaque composé de Nicolas Pépé et Thierno Barry.

Chahutés dans les premières minutes de ce choc, les hommes de Carlo Ancelotti remerciaient l’imprécision des visiteurs, l’instar des deux frappes non cadrées de Baena (9e) et Pépé (11e). Sur le reculoir et gêné par l’intensité des Groguets, le Real allait pourtant prendre l’avantage peu avant la fin du premier quart d’heure. Sur un corner frappé par Modric, Bellingham s’effaçait et Valverde ouvrait le score d’une frappe légèrement dévié par Baena finissant dans le petit filet gauche de Diego Conde (1-0, 13e). Sonné mais loin d’être résigné, Villarreal repartait à l’attaque et procurait de nouveaux frissons à la défense madrilène. Trouvé sur le côté gauche, Baena centrait en direction de Pépé mais ce dernier voyait sa tête repoussée par le haut de la transversale (16e). Bousculée, la Casa Blanca, portée par un Vinicius Jr inspiré, reprenait finalement progressivement le contrôle des opérations et virait en tête à la pause.

Au retour des vestiaires, les Merengues continuaient de garder le contrôle du cuir sous les yeux de Toni Kroos, acclamé par les supporters madrilènes. Lancé en profondeur, Thierno Barry était pourtant tout proche d’obtenir un penalty sur une faute de Tchouameni mais l’attaquant passé par Bâle était finalement signalé en position de hors-jeu (51e). Une rencontre où Mbappé éprouvait, de son côté, toutes les peines du monde à tirer son épingle du jeu. Disponible pour ses partenaires et mobile sur le front de l’attaque, l’ancien Parisien était souvent bloqué par l’arrière-garde du Sous-marin jaune. Un manque de réussite qui n’empêchait cependant pas le Real Madrid de gérer sa légère avance. Dans la dernière demi-heure, les Madrilènes poussaient pour se mettre à l’abri mais Vinicius Jr voyait sa frappe fuir le cadre (70e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Real Madrid 21 9 13 6 3 0 19 6 3 Villarreal 17 9 0 5 2 2 17 17

Dans la foulée de cette occasion franche, Mbappé cédait lui sa place à Rodrygo. Et le Real doublait la mise. Trouvé à un peu plus de 20 mètres par Valverde, Vinicius Jr, pas attaqué, armait une lourde frappe du droit et faisait le break (2-0, 73e). Malheureusement pour le Brésilien, il devait lui aussi quittait les siens, touché à l’épaule droite et remplacé par Arda Güler (79e). Dans les ultimes secondes, Carvajal, victime d’un choc avec Pino et touché au genou droit, sortait également en larmes et sur une civière… Un gros coup dur pour les Merengues qui ne changeait cependant rien à l’issue de cette rencontre. Avec cette victoire (2-0), le Real Madrid poursuit sa série d’invincibilité et revient, provisoirement, à hauteur du FC Barcelone en tête du championnat. De son côté, Villarreal reste sur le podium mais pourrait se faire doubler par l’Atlético de Madrid dans les prochaines heures…