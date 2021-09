PSG : Nicolas Anelka pas choqué par le changement de musique

C’est le sujet qui fait beaucoup parler chez les supporters du Paris Saint-Germain. Depuis peu, le club de la capitale a décidé de ne plus diffuser la fameuse chanson de Phil Collins « Who Said I Would » à l’entrée des joueurs. À la place, une musique du célèbre DJ Snake. Un sacrilège pour certains qui accusent le PSG de bafouer son histoire. Ancien joueur du club, Nicolas Anelka n’a pas été choqué.

« C’est un artiste de la nouvelle génération, qui s’identifie peut-être à lui. Tout le monde sait qui il est, tout le monde l’écoute. (…) Peut-être que le PSG avait envie de changer et peut-être que les joueurs ont validé, a ajouté Nicolas Anelka. Le PSG de 1992, c’était 1992. Le PSG de l’ère qatarie, c’est la nouvelle génération. Et peut-être que les jeunes s’identifient plus à DJ Snake. Il y a une histoire, c’est vrai, mais l’histoire doit peut-être changer », a-t-il déclaré sur RMC Sport.