Sénégal : le constat amer d’Aliou Cissé après la défaite contre l’Algérie

Ce mardi soir, le Sénégal recevait l’Algérie pour un choc sur le continent africain. Si cette rencontre était amicale, elle était l’occasion pour les deux équipes de se jauger avant la prochaine CAN qui arrive dans 4 mois désormais. Et à ce petit jeu, ce sont les Fennecs qui ont remporté ce match (1-0). Une défaite rageante pour le coach Aliou Cissé qui a avoué en conférence de presse que ce coup d’arrêt faisait mal.

« Cette défaite va nous permettre de voir que rien n’est acquis. Oui, on est champion d’Afrique, on venait de gagner face au Brésil. Aujourd’hui, c’est un coup d’arrêt pour nous. Depuis neuf ans, on n’avait pas perdu ici. C’est un cycle qui s’arrête. Maintenant, à nous de repartir et recommencer un autre cycle à partir du mois d’octobre », rappelle le sélectionneur un brin agacé.