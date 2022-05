Montpellier-PSG : les compositions officielles

Un dernier déplacement à Montpellier sans réel enjeu pour le PSG, champion, pour le compte de la 37e journée de Ligue 1 (un match à suivre en direct commenté sur FM à 21h). L'objectif est de faire bonne figure pour les Parisiens, qui décolleront ce dimanche pour un stage au Qatar. En face, seulement 13e, et auteur de trois petites victoires en 2022 (11 défaites, 3 nuls), le MHSC ne veut pas gâcher la dernière à la Mosson.

La suite après cette publicité

Pour cette avant-dernière sortie de la saison, Mauricio Pochettino est privé de Kimpembe et Neymar, suspendus. Paredes, Icardi, Diallo, Draxler, Dagba ou encore Kurzawa sont blessés. Il aligne un 4-3-3, avec Donnarumma au but, protégé par Kherer, Ramos, Marquinhos et Bernat. Milieu Wijnaldum-Herrera-Verratti et duo argentin pour accompagner Mbappé devant. De son côté, Olivier Dall'Oglio est privé de Mamadou Sakho, touché au dos, mais aussi de Wahi, Savanier, Cabella ou Omlin ! Le MHSC reste avec 5 défenseurs, Thuler remplace Sakho et Delaye est titularisé, alors que Ferri est capitaine.

Les compositions d'équipes :

Montpellier : Bertaud - Souquet, Thuler, Estève, Cozza, Ristic - Ferri, Chotard - Delaye, Mollet - Mavididi

PSG : Donnarumma - Kherer, Ramos, Marquinhos, Bernat - Herrera, Verratti, Wijnaldum - Messi, Mbappé, Di Maria

Profitez de l’offre exclusive Foot Mercato et Parions Sport en ligne : bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offerts et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte Parions Sport en ligne dès maintenant pour en bénéficier.