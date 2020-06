OL : Rudi Garcia définit le portrait-robot du futur défenseur central

On le sait, Rudi Garcia n'apprécie pas forcément d'évoquer le mercato. Et la période de confinement n'aura rien changé sur le sujet. Présent en conférence de presse ce mercredi, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais s'est tout de même attardé quelque peu sur le profil du défenseur central recherché. L'intéressé a surtout expliqué quels aspects étaient jugés prioritaires par Juninho et Bruno Cheyrou dans cette quête du défenseur tant attendu.

« On cherche un défenseur central en priorité. Quand on regarde avec Juni et la cellule de recrutement, on regarde s'ils peuvent jouer dans les systèmes, qu'ils soient complémentaires avec ceux qui sont là. On a besoin de joueurs qui sont capables de s'adapter à plusieurs schémas tactiques », a ainsi précisé le technicien rhodanien. Mamadou Sakho remplit-il tous ces critères ? Affaire à suivre...