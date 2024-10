Ligue 1 : l’OM inflige une violente leçon de football à Montpellier

Suite et fin de la 8e journée de Ligue 1 ce dimanche avec notamment un duel entre le Montpellier HSC et l’Olympique de Marseille sur la pelouse du stade de la Mosson. Le club héraultais s’articulait dans un 4-2-3-1 avec Benjamin Lecomte comme dernier rempart derrière Falaye Sacko, Becir Omeragic, Birama Touré et Issiaga Sylla. Joris Chotard était placé en sentinelle avec Rabby Nzingoula à ses côtés. Plus haut, Teji Savanier était positionné en soutien d’Akor Adams alors que Tanguy Coulibaly et Arnaud Nordin prenaient les ailes. Les Phocéens optaient de leur côté pour un 4-3-3 avec Geronimo Rulli dans les cages. En défense, on retrouvait Pol Lirola, Leonardo Balerdi, Derek Cornelius et Ulisses Garcia. L’entrejeu voyait les présences d’Amine Harit, Pierre-Emile Højbjerg et Adrien Rabiot. Seul en pointe, Elye Wahi était placé juste devant Mason Greenwood et Jonathan Rowe.

Une chose était certaine. Les supporters marseillais se devaient d’être à l’heure devant leur téléviseur parce que l’OM a ouvert le score en 45 secondes. Trouvé entre les lignes, Elye Wahi a réalisé un contrôle orienté puis a décalé sur la droite Mason Greenwood qui a centré fort vers le second poteau pour trouver Jonathan Rowe. Ce dernier a remis de la tête le ballon devant le but où Elye Wahi a conclu (1ère). Les troupes de Roberto De Zerbi étaient surmotivées dès l’entame de la rencontre. Dans l’axe, Pierre-Emile Højbjerg a glissé un ballon dans la surface héraultaise pour Elye Wahi. Le tir de ce dernier a été repoussé par Benjamin Lecomte (17e). Sur la droite de la surface, Arnaud Nordin s’est joué d’Ulisses Garcia et a centré vers le premier poteau où il a trouvé Akor Adams. La tête du Nigérian est passée au-dessus du cadre (23e). Parti de la gauche, Jonathan Rowe a repiqué vers la surface héraultaise, a fixé Falaye Sacko et a enchaîné d’un tir enroulé qui est passé juste au-dessus de la lucarne droite de Benjamin Lecomte (29e). Dans l’axe, Akor Adams a remis pour Arnaud Nordin dont le tir a été contré par Derek Cornelius et a filé vers le but. Gerónimo Rulli a repoussé sur sa transversale de justesse. Akor Adams a frappé ensuite à gauche du but vide et grand ouvert. Un immense raté pour ce dernier (34e). Décalé sur la gauche par Adrien Rabiot, Jonathan Rowe s’est fendu d’un amour de centre en retrait vers le point de penalty. Joris Chotard est passé proche de dévier le ballon qui est arrivé jusqu’à Amine Harit. Ce dernier a contrôlé et a conclu d’une frappe sous la barre transversale (36e, 0-2). A la suite d’une récupération haute de Højbjerg sur Tanguy Coulibaly, Amine Harit a été servi avant de lancer Mason Greenwood. L’Anglais a accéléré sur la droite et a remis en retrait pour Højbjerg qui a ajusté sur la gauche Benjamin Lecomte (40e, 0-3).

La leçon de football se poursuit

Le second acte a débuté à l’image de la première mi-temps. En effet, les Marseillais n’étaient pas du tout rassasiés au retour des vestiaires. Amine Harit a décalé sur la gauche Jonathan Rowe. Ce dernier est rentré dans la surface, a provoqué et armé un tir. Sa tentative est venue mourir dans le petit filet gauche (52e). Sur une séquence durant laquelle Leonardo Balerdi a réalisé un gros travail sur la droite en rentrant dans la surface pour centrer au premier poteau, Elye Wahi était au duel avec Birama Touré avant de frapper. Son tir a terminé sur le poteau droit (55e). Dans l’axe, Elye Wahi a remonté le ballon et a glissé une passe vers la droite de la surface pour Mason Greenwood. Ce dernier a fixé Birama Touré et a provoqué avant de frapper. Son tir s’est logé sur la gauche du but (58e, 0-4). Le cauchemar était loin d’être fini puisque Stefan Džodić a été expulsé après avoir été l’auteur d’une faute sur Amine Harit qui partait dans la profondeur, laissant ainsi le MHSC à dix (64e). Trouvé sur la droite par Amine Harit, Amir Murillo a débordé et a centré fort devant le but de Montpellier. Birama Touré n’a pu que dévier la sphère qui est reprise victorieusement par Luis Henrique au second poteau (73e, 0-5).

La note a même failli être un peu plus salée pour les Montpelliérans. En effet, Amine Harit a idéalement trouvé Mason Greenwood sur la droite de la surface. Ce dernier a contrôlé et a conclu avec une frappe qui s’est logée sur la gauche du but. Le but a néanmoins été refusé suite à sa position de hors-jeu (75e). A noter l’entrée en jeu du minot formé au club, Enzo Sternal. Au classement, l’OM reste en bonne posture à la 3ème place du championnat, confirmant un très bon début de saison positif, tandis que Montpellier a toujours du mal et s’enfonce dans une importante crise sportive avec cette inquiétante 18ème et dernière position. Le weekend prochain, les Phocéens accueilleront au Vélodrome le rival du Paris Saint-Germain pour un Classique qui sentira pour la poudre, alors que les Montpelliérans accueilleront Toulouse à la Mosson, lors de la 9ème journée du championnat italien.