PSG : un ancien brésilien de l’OM juge l’arrivée de Lucas Beraldo

Habitué à sonder le marché des transferts en vue de dénicher la pépite de demain, le Paris Saint-Germain a misé sur l’avenir en attirant dans ses filets de jeunes talents brésiliens : Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo. Comme relayé par UOL la veille, les deux joueurs sont en route pour Paris et sont attendus pour passer leur visite médicale dans la capitale. Révélé avec l’équipe U20 de São Paulo, Lucas Beraldo s’est très vite imposé en équipe première comme un joueur à fort potentiel au style calme et au profil polyvalent. À en croire les propos du brésilien Carlos Mozer et ex-pensionnaire du championnat de France, le natif de Piracicaba est promis à un bel avenir en France ainsi qu’avec la sélection du Brésil.

«J’aime bien ce joueur, il est intelligent, se positionne bien. Je lui vois un avenir au sein de la Seleçao. En tout cas, il a le potentiel pour y prétendre. Il est déjà mature pour son âge et je ne vois pas pourquoi il aurait besoin de six mois pour s’adapter», a exprimé l’ex-défenseur central auriverde passé par l’Olympique de Marseille entre 1989 et 1992 (118 apparitions, 6 buts) dans les colonnes de L’Equipe.