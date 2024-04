Vidéo : Emmanuel Macron fait trembler les filets en match

Ce mercredi, le Variétés Club de France propose un match de charité au profit des Pièces Jaunes à Plaisir dans les Yvelines. Pour l’occasion, Emmanuel Macron a été invité et dispute donc la rencontre aux côtés d’anciennes gloires comme Didier Drogba, Eden Hazard ou encore Wilfried Mbappé et Arsène Wenger.

Et le président de la République s’est illustré en faisait trembler le chemin des filets. Il a profité d’un penalty pour ouvrir son compteur but dans ce match. D’un plat du pied sécurité, il a placé le ballon à la droite du gardien, qui n’a pas non plus voulu trop se mouiller pour arrêter le tir pourtant peu puissant d’Emmanuel Macron.