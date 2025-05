PSG - Inter : Doué met une clim intergalactique à Milan

À l’issue du premier quart d’heure de cette finale très attendue, Paris mène 2-0 contre l’Inter, grâce à une entame de match spectaculaire. Dès la 12e minute, Achraf Hakimi a ouvert le score d’une frappe puissante du droit après une montée fulgurante sur son couloir, concluant une action collective rapide initiée depuis la défense. L’Inter, encore sonné, a encaissé un deuxième but à la 20e minute : Désiré Doué, parfaitement servi à l’entrée de la surface, a enchaîné un contrôle orienté et une frappe enroulée qui a laissé le gardien italien sans réaction. Les Parisiens imposent leur rythme et dominent les débats, tandis que les Milanais peinent à entrer dans leur match.

Khvicha Kvaratskhelia lance le contre en trouvant Ousmane Dembélé sur le flanc gauche. L’ailier parisien renverse ensuite le jeu vers le côté droit de la surface, où Désiré Doué contrôle parfaitement avant d’enchaîner avec une reprise, déviée par Federico Dimarco, qui prend Yann Sommer à contrepied et termine sur la droite du but. Grâce à des buts rapides d’Hakimi et Doué, le PSG mène déjà 2-0 face à l’Inter après un quart d’heure de jeu en finale, prenant un net ascendant dans ce début de rencontre.