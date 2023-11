LdC (F) : le PSG chute encore !

Après la victoire d’hier de l’Olympique Lyonnais face à Pölten (2-0) et avant le match du Paris FC face à Chelsea, les féminines du Paris Saint-Germain recevaient le Bayern Munich. Un choc que les Franciliennes devaient remporter après leur défaite sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam (0-2). Malheureusement pour les Rouge et Bleu, les Bavaroises ont ouvert le score à la 21e minute par l’intermédiaire de Magdalena Eriksson.

Menées à la mi-temps, les filles de Jocelyn Prêcheur ont attaqué la deuxième période sans leur attaquante vedette Marie-Antoinette Katoto, remplacée par Amalie Vangsgaard. Le score n’a cependant pas bougé et les Parisiennes enchaînent une deuxième défaite de rang. De quoi les faire glisser à la dernière position du groupe C (0 point). Le Bayern est leader (4 points) en attendant le match entre l’AS Roma et l’Ajax. À noter que dans l’autre match de 18h45, le Real Madrid, futur adversaire du PFC dans le groupe D, s’est incliné 2-1 sur le terrain d’Häcken.