LdC : le Dynamo Kiev, l'Olympiakos et Ferencvaros qualifiés !

On connait trois nouveaux clubs qui participeront à la phase de poules de la Ligue des Champions 2020-2021 après la première soirée de barrages retours. Il s'agit d'abord du Dynamo Kiev qui a largement dominé La Gantoise (victoire 3-0, 5-1 au total) et qui a donc validé son ticket. Ensuite, l'Olympiakos de Mathieu Valbuena a aussi gagné son droit d'entrée, en allant faire 0-0 à Nicosie contre l'Omonia (où évolue Eric Bauthéac).

Enfin, le club hongrois de Ferencvaros a concédé le nul (0-0) à domicile et a capitalisé sur le 3-3 obtenu à Molde à l'aller. Suite et fin des barrages mercredi soir avec notamment le RB Salzbourg et Krasnodar, pour connaître tous les qualifiés pour la phase de poules de Ligue des Champions

Les matches de la soirée :

Dynamo Kiev 3-0 La Gantoise

Omonia 0-0 Olympiakos

Ferencvaros 0-0 Molde