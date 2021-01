Le PSG a fait passer un sale Noël à Thomas Tuchel

Tenu en échec par Wolverhampton pour sa première sur le banc de Chelsea (0-0), Thomas Tuchel était très attendu par les médias à l'issue de la rencontre. L'Allemand est revenu sur les conditions de son arrivée chez les Blues, un mois après son éviction du Paris SG, dans des propos relayés par la radio anglaise talkSPORT.

*«Du point de vue professionnel, j'ai passé un Noël de mer*, et tout à coup, j'ai eu l'impression d'avoir le meilleur cadeau sous le sapin de Noël et il est là. C'est un rêve d'être de rejoindre cette compétition avec les meilleures équipes et les meilleurs entraîneurs, c'est ce dont vous rêvez et quand cela devient une réalité, c'est un sentiment incroyable. J'avais des doutes que cela allait se produire et, puis, soudainement, dans les 72 dernières heures, tout s'est accéléré, Chelsea, la Premier League... J'avais le sentiment que je ne pouvais pas laisser passer cette possibilité, car je le regretterais pour le reste de ma vie d'entraîneur», a expliqué le technicien londonien, des étoiles plein les yeux.