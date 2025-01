Le communiqué honteux de l’UNECATEF sur l’arrivée de Rudi Garcia en Belgique

L’Union nationale des entraîneurs et cadres techniques du football français (UNECATEF) adore pleurer dans les chaumières quand un entraîneur étranger est encensé en Ligue 1. Mais visiblement, l’UNECATEF n’apprécie pas non plus quand un coach français est nommé à l’étranger. En effet, voici le communiqué publié concernant la nomination de Rudi Garcia à la tête de la Belgique.

«Rudi Garcia, nouveau sélectionneur de la Belgique. La Belgique, envieuse de nos bons résultats sur la scène internationale, met le maximum de chances de son côté pour réduire l’écart avec la France. Sélectionneur français engagé, il ne manque plus que la naturalisation de joueurs français pour être sur un pied d’égalité», peut-on lire sur le site officiel de l’organisation. La classe, ce n’est pas donné à tout le monde.