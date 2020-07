Le FC Barcelone a désigné le nouveau joueur qui servira à remplir ses caisses

Le FC Barcelone a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours, et encore une fois, pas forcément pour les bonnes raisons. Le club catalan a, avec la complicité de la Juventus, réussi un joli coup financier dans cet échange Arthur-Pjanic, qui permet donc aux Barcelonais de maquiller leurs comptes et de limiter les dégâts de l'exercice financier en cours. Mais cette astucieuse opération ne va pas régler tous les soucis de trésorerie du club.

De nouvelles ventes vont être nécessaires, surtout si l'écurie présidée par Josep Maria Bartomeu souhaite s'offrir des joueurs de qualité au cours des prochaines semaines. Même si les rumeurs menant à Lautaro Martinez (Inter) et l'inévitable retour de Neymar (PSG) se sont calmées récemment, on sait que le deuxième de la Liga veut s'offrir du lourd devant. Et pour aider à financer tout ça, un joueur pourrait être vendu pour un joli pactole selon Mundo Deportivo.

Le Barça n'a pas 100% des droits du joueur

Le FC Barcelone serait ainsi prêt à vendre Emerson, le latéral droit de 21 ans prêté au Betis. Auteur de belles prestations en Andalousie depuis son arrivée à l'hiver 2019, il totalise 3 buts et 5 passes décisives en 28 rencontres de Liga cette saison. Une information surprenante, puisque tout portait à croire que les Catalans allaient le conserver, d'autant plus que Nelson Semedo et Sergi Roberto ne sont pas toujours au niveau.

Des clubs du calibre du Borussia Dortmund, qui cherche le remplaçant d'Achraf Hakimi, et de Tottenham, Everton et Newcastle sont en train de sonder un éventuel transfert. On rappelle cependant qu'une partie des droits du joueur appartiennent au Betis, et qu'en cas de vente définitive, le FC Barcelone n'empocherait pas l'intégralité du pactole. Le Barça peut également racheter la saison de contrat qu'il reste au joueur en Andalousie pour 9 millions d'euros et ainsi pouvoir toucher 100% de la somme d'un futur transfert. Affaire à suivre.