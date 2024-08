Mercato Betis : Nabil Fekir, le départ surprise

Ce soir, le Betis affronte l’équipe de Kryvbas pour tenter de valider son ticket pour la Conference League. Un défi que les Andalous devront relever sans Nabil Fekir. Il n’était pas encore 18h hier quand El Correo de Andalucia publia la vidéo d’un Nabil Fekir (31 ans) arrivant à l’aéroport de Séville. Le média espagnol précisa ensuite que le champion du monde français allait prendre un avion pour faire escale à Paris, avant de filer à Doha pour négocier son futur au Qatar.

Plus tard, le coach des Verdiblancos, Manuel Pellegrini, confirmait que Fekir avait plié bagage. « Je n’ai rien à dire sur Fekir, car tant que les choses ne sont pas faites, je ne peux pas donner d’avis. En fin de mercato, il y a beaucoup de mouvements. S’il est parti en voyage, il y a eu des conversations internes avec le club, mais je ne lui ai pas parlé. Je ne peux pas parler des noms qui sont dans la presse. Nous verrons si Fekir part. Et si quelqu’un arrive, on verra ce qu’il peut nous apporter. »

Fekir quitte l’Europe

Après cinq saisons passées en Andalousie (29 buts, 29 passes décisives en 165 matches), l’ancien Lyonnais met donc les voiles. Un peu à la surprise générale au vu du timing. Selon la presse espagnole, Fekir devrait s’engager avec la formation émiratie d’Al Jazira, où il touchera sans doute un salaire supérieur aux 4 M€ annuels nets qu’il percevait au Betis. De son côté, l’actuel treizième du classement de Liga devrait empocher 6 M€.

Ce départ a-t-il été impulsé par la direction andalouse, soucieuse de récupérer un peu d’argent ? Ou est-ce le joueur qui n’a pas voulu manquer l’occasion de signer l’un des derniers gros contrats de sa carrière à 31 ans ? Les prochains jours nous apporteront sans doute des réponses. En attendant, le club andalou aurait déjà trouvé des alternatives à Fekir puisque les noms de Giovani Lo Celso et de Dani Ceballos sont annoncés par AS pour succéder au Français.