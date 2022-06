Prosper Mendy signe au Spartak Varna

La suite après cette publicité

Ancienne cible de l'OM et de l'AS Saint-Etienne, Prosper Mendy va découvrir un nouveau championnat après avoir évolué en Norvège du côté de Strømsgodset IF et de l'Excelcior Virton en Belgique.

Le latéral gauche sénégalais de 26 ans s'est engagé officiellement avec le club bulgare du Spartak Varna, qui vient d'être promu en première division il y a quelques jours. Le natif de Montfermeil s'est engagé pour trois saisons.