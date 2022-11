Nenê offre la promotion en Série A à Vasco de Gama !

Quatrième de Série B (deuxième division brésilienne), Vasco de Gama comptait seulement deux petits points d’avance sur son adversaire du soir, l'équipe d'Ituano, avant le coup d'envoi de la rencontre. Il s'agissait donc d'un duel crucial pour la montée en Serie A, l'élite du football brésilien, entre les deux formations sachant que les quatre premières places du classement permettent de monter à l'échelon supérieur. Et les coéquipiers de Nenê ont fait le job en remportant la partie sur la plus petite des marges (1-0).

Lors de cette rencontre, l'ancien parisien, Anderson Luis de Carvalho de son vrai nom, a été l'un des principaux protagonistes de la victoire de son équipe, synonyme d’accession au niveau supérieur. Âgé de 41 ans, le Brésilien a marqué l'unique réalisation de la rencontre sur un penalty obtenu au tout début de la partie (6e).

O VASCO GANHOU A 'BATALHA DE ITU' E SUBIU! 💢🔥

Com grande atuação de Thiago Rodrigues e gol de Nene logo no início, o Vasco superou o Ituano e garantiu a vaga na Série A 2023! Confira os principais lances da partida que definiu o acesso do Cruzmaltino! pic.twitter.com/vp280l2cDp