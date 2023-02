MHSC - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Alors que le mercato hivernal vient tout juste de s’achever avec plusieurs transferts de dernière minute, la Ligue 1 reprend déjà ses droits ce mercredi avec l’ensemble des rencontres comptant pour la 21ème journée de l’élite du football français. Tandis que l’Olympique de Marseille, 3ème, se déplace à La Beaujoire pour affronter Nantes à 19h et que Lens, dauphin du Paris Saint-Germain, reçoit Nice à Bollaert, le PSG, leader friable du championnat actuellement, affrontera Montpellier à la Mosson. Il faudra y aller avec l’ambition de mettre les doutes des derniers jours définitivement derrière sachant que le planning du club parisien s’annonce intense lors des prochaines semaines.

C’est bien simple, depuis le début de cette nouvelle année 2023, le club de la capitale n’est plus le mastodonte qui restait sur dix victoires consécutives. Outre ses statistiques désastreuses en Ligue 1 avec une victoire, un match nul et deux défaites, le PSG semble très mal en point alors que les joueurs de Christophe Galtier commencent un marathon avec deux matchs par semaine jusqu’à la rencontre la plus importante de la saison face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Malgré les doutes qui commencent à s’installer, le club parisien devra vite relever la tête s’il ne veut pas tomber dans une spirale infernale synonyme de crise après un mercato très insipide.

Un trio Mbappé, Messi, Ekitike en attaque, un trio inédit au milieu

Pour cette rencontre primordiale, Christophe Galtier devrait aligner un onze très classique sauf au milieu de terrain. Après le départ de Keylors Navas à Nottingham Forest, Gianluigi Donnarumma sera le titulaire indiscutable dans les cages parisiennes pour les prochaines échéances, dont celle face au MHSC. Devant lui, Marquinhos et Danilo Pereira formeront la charnière centrale alors que Presnel Kimpembe est sur le chemin du retour à la compétition tandis que Nuno Mendes et Achraf Hakimi se chargeront des couloirs. L’entrejeu par contre devrait être remanié avec un trio inédit au coup d’envoi, la faute à l’expulsion de Marco Verratti lors du dernier match. Renato Sanches, Vitinha et Fabian Luiz seront chargés d’alimenter le trio offensif composé de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Hugo Ekitike en l’absence de Neymar blessé.

Du côté des locaux, Montpellier espère se donner un peu d’air sur la zone de relégation tout en profitant des errements actuels du club parisien. Les joueurs de Romain Pitau auront fort à faire surtout que plusieurs titulaires sont indisponibles pour ce choc face au leader de Ligue 1. L’entraineur montpelliérain devra faire sans Wahbi Khazri et Sepe Elye Wahi suspendus. Il devrait donc aligner une attaque composée de Stephy Mavididi et Valère Germain. Derrière eux, le milieu terrain sera animé par un trio avec Téji Savanier, Jordan Ferri et Léo Leroy. Enfin, Benjamin Lecomte sera accompagné de Boubakar Kouyaté, Christopher Jullien et Maxime Estève en défense. Les couloirs seront animés quant à eux par Faitout Maouassa à gauche et Falaye Sacko à droite.