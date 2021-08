Le Barça sur le point de s'offrir une pépite turque

Au Barça on a rapidement appris à connaître Yusuf Demir. Arrivé cet été sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance du Rapid Vienne, le milieu offensif autrichien prend déjà ses marques. Durant le trophée Gamper remporté face à la Juventus de Ronaldo 3-0, il a brillé en étant passeur décisif pour Depay, avant de se voir refuser un but pour hors-jeu. Les médias en Catalogne le surnomment déjà le "Messi autrichien". Et oui, la nature a horreur du vide, surtout celui laissé par la Pulga, partie au PSG. Les supporters barcelonais vont devoir s'habituer avec ce nom de famille car un autre Demir est sur le point de débarquer, Emre.

D'après les médias en Turquie, ce qui a été confirmé par AS, le très jeune Emre Demir est très près de signer au FC Barcelone. Les Culés ne sont pas encore tombés d'accord avec Kayserispor mais les deux positions sont très proches. Le club turc demande 5 M€ mais est prêt à négocier, quand le Barça n'a pour le moment proposé que 2M€ mais est prêt à grimper jusqu'à 3,5 M€ grâce aux bonus. La situation économique est vraiment mauvaise pour à ce point devoir compter le moindre euro mais l'heure est à l'optimisme dans ce dossier.

Plus jeune buteur de l'histoire de la Süper Lig

C'est un donc un nouveau jeune pétri de talent qui s'apprête à rejoindre l'écurie catalane mais d'ici un an seulement. Si un contrat jusqu'en 2025 est déjà prêt, le milieu de terrain offensif devrait rester en Turquie cette saison, probablement sous la forme d'un prêt, pour intégrer les Blaugrana dans un an, une fois qu'il aura atteint l'âge de 18 ans. On ne sait pas en revanche s'il rejoindra l'équipe première ou le Barça B. Ce sont ses performances réalisées cette saison en Süper Lig qui donneront des indicateurs aux dirigeants. Comme Pedri avant lui.

En Espagne, on compare déjà Demir au milieu de terrain espagnol, dont il a le même profil. Sous contrat avec Kayserispor jusqu'en 2023, l'élégant gaucher a déjà trois saisons chez les professionnels dans les jambes, devenant en novembre 2019 le plus jeune buteur du championnat de Turquie à l'âge de 15 ans et 299 jours seulement. Encore remplaçant dans son club qui prend le temps avant de l'exposer, il cumule tout de même 31 apparitions professionnelles. Il devrait bénéficier de davantage de temps de jeu cette saison, pour le plus grand bonheur du Barça.