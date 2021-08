FC Barcelone : et si le successeur de Lionel Messi était déjà là ?

La suite après cette publicité

À l'été 2005, le mercredi 24 août précisément, le FC Barcelone dispute le Trophée Joan Gamper comme à chaque présaison. Recevant ce soir-là la Juventus, le club catalan va s'incliner 4-2 aux tirs au but malgré un match nul 2-2. Si le résultat est négatif, un jeune argentin portant le numéro 30 éclabousse la rencontre de tout son talent : Lionel Messi. Auteur notamment d'une passe décisive pour Andrés Iniesta, La Pulga réalise la première de ses innombrables symphonies sous la tunique bleu et grenat. 16 ans plus tard, Lionel Messi a annoncé son départ et se dirige vers le Paris Saint-Germain. Si le FC Barcelone pleure son absence, l'équipe essaye d'apprendre à jouer sans lui. Et face à la Juventus lors du Trophée Joan Gamper 2021, elle y est bien arrivée. Memphis Depay buteur et passeur lors de cette victoire 3-0 a pris une belle part de lumière, mais un petit gaucher virevoltant a impressionné tout le monde. Il s'agit de l'Autrichien Yusuf Demir arrivé cet été du Rapid de Vienne.

Numéro 27 dans le dos, le joueur de 18 ans a livré une prestation de haut vol alors qu'il était la petite surprise dans la composition de Ronald Koeman. Passeur décisif pour Memphis Depay (3e), il a dévoré les half-spaces et a su orienter à de nombreuses reprises ses coéquipiers vers le but. Inscrivant un but refusé pour hors-jeu (20e), il a aussi eu une belle occasion qui aurait pu finir au fond (29e). Intéressant tactiquement, il a récupéré quelques ballons très haut et a été impeccable dans le contre-pressing. Une prestation solide pour celui qui a livré une belle préparation estivale avec un but contre Stuttgart notamment. Prêté avec une option d'achat de 7 millions d'euros par le Rapid Vienne, Yusuf Demir a été ramené pour évoluer dans un premier temps avec la réserve, mais Ronald Koeman pourrait bousculer ses plans si le natif de Vienne continue sur cette lancée.

Déjà surnommé le Messi autrichien

Dans la tête de Yusuf Demir en tout cas le plan est clair, il veut arriver dans l'équipe première et y rester. «Je suis très reconnaissant de l'opportunité que le Barça m'a donnée. Le sentiment de jouer ici est incroyable, c'est un rêve devenu réalité. J'espère continuer dans l'équipe première, je suis très heureux. J'ai vu Antoine (Griezmann) J'avais le ballon et je savais que je le mettrais là» expliquait-il après son but contre Stuttgart il y a quelques jours. Grand fan de Lionel Messi il doit être lui aussi très déçu de manquer d'aussi peu le rêve d'évoluer avec son idole, mais cela ne bouleverse pas ses plans pour autant. Seul joueur de l'équipe B du Barça à être présent lors de la conférence de presse de départ de Lionel Messi, il reçoit un traitement similaire à un joueur de l'équipe première depuis son arrivée et ce ne sont pas les mots de Ronald Koeman qui vont contredire cette tendance. «Demir est un joueur talentueux et offre de grandes performances, il fait partie des jeunes joueurs qui trouveront sa place dans l'équipe première» a expliqué le technicien néerlandais après la victoire contre la Juventus.

Auteur de 9 buts et 3 passes décisive en 32 matches la saison dernière et auréolé du statut d'international autrichien, Yusuf Demir est donc en train de vivre une période dorée. Milieu offensif capable d'évoluer comme ailier droit, ailier gauche et avant-centre, il dispose d'un profil qui n'est pas sans rappeler celui de Lionel Messi. Si la route est tortueuse est très longue, ne serait-ce que pour occuper une place récurrente en équipe première, Yusuf Demir semble en train de prendre le bon wagon et la presse espagnole est unanime. «Le jeune Autrichien, qui a fait preuve d'enthousiasme, de talent et d'ambition tout au long de la préparation, a été l'une des surprises de la formation en 4-3-3 de Koeman» a notamment lâché Marca tandis que Mundo Deportivo l'a affublé du surnom de "passeur de luxe". Des débuts en fanfare pour Yusuf Demir qui a déjà fait l'unanimité en Autriche. Affublé du surnom de « Messi autrichien », le jeune autrichien ne risque pas de mettre fin aux comparaisons, surtout s'il continue à briller.