La Ligue 1 réagit à l'arrivée imminente de Lionel Messi au PSG

La suite après cette publicité

Encore impensable il y a quelques jours, la signature de Lionel Messi (34 ans) au Paris Saint-Germain n'est plus qu'une question d'heures. Après avoir vu, contre sa volonté, sa belle romance prendre brutalement fin avec le FC Barcelone le 5 août dernier, tout s'est accéléré pour l'international argentin (151 capes, 76 buts). La Pulga, par le biais de son père et représentant Jorge Messi, a trouvé un terrain d'entente avec le club de la capitale française sur les termes d'un contrat de 3 ans (dont une année en option), comme nous vous le révélions sur Foot Mercato dès vendredi, avec un salaire annuel net situé entre 35 et 40 M€.

En attendant l'officialisation de ce qui restera à coup sur comme l'un des transferts les plus importants de l'histoire du ballon rond, la Ligue 1 a repris ses droits vendredi au stade Louis II, théâtre du premier match nul de l'exercice 2021-2022 entre l'AS Monaco et le FC Nantes (1-1). En conférence de presse d'après-match, Niko Kovac, l'entraîneur monégasque, a été le premier acteur de l'élite du football français à s'exprimer sur la future arrivée de Lionel Messi, qu'il accueillera les bras ouverts. «C’est bien pour la Ligue 1. Cela permettrait au championnat de monter encore et de s’offrir une meilleure exposition avec le meilleur joueur du monde. Bien sûr, ils seront encore plus difficiles à battre. Mais l’idée de le voir jouer en Ligue 1 me plait».

Les adversaires du PSG heureux, excités mais forcément inquiets

Au fil du week-end de la première journée de Ligue 1, les journalistes ne se sont pas fait prier pour interroger, dans tout l'Hexagone, les différents protagonistes du championnat de France sur l'arrivée du sextuple Ballon d'Or du côté du PSG. Au micro de Prime Video Sports samedi en marge de Lyon-Brest, Damien Da Silva, nouvelle recrue de l'Olympique Lyonnais, n'a lui aussi pas caché sa joie de voir un tel artiste rejoindre la L1, non sans une pointe d'inquiétude : «c'est génial de pouvoir voir des joueurs comme ça en Ligue 1. Il y a déjà plein de bons joueurs. Mais Lionel Messi, ça va être dur pour nous les défenseurs de jouer contre lui. C'est bien d'avoir les meilleurs joueurs au monde.»

La déclaration du week-end concernant la prochaine arrivée de Lionel Messi en Ligue 1 est signée Michel Der Zakarian. Après le match nul de sa nouvelle équipe, le Stade Brestois 29, sur la pelouse de l'OL samedi après-midi (1-1), le coach de 58 ans a lâché une petite punchline dont lui seul a le secret. Ça serait extraordinaire. Je ne vais pas être poli mais il me fait bander. C’est un super joueur. On dit qu’on a un championnat de merde, qu’il y a plein de choses qui ne sont pas bonnes. Si on arrive à faire venir un joueur comme ça, c’est extraordinaire. On va se régaler, s'est ainsi extasié l'ancien entraîneur du MHSC ou encore du FC Nantes en conférence de presse d'après-match. Christophe Pélissier, l'entraîneur de Lorient, s'est fendu de paroles beaucoup plus sobre après le match à Saint-Étienne : «la venue de Messi en France ? Ce serait extraordinaire. J'espère qu'un joueur de cette classe là va venir en Ligue 1.»

Claude Puel, tout sourire, s'est lui aussi félicité de l'arrivée imminente de Lionel Messi, tout en interpellant sur l'équilibre à trouver d'un point collectif pour le PSG. «Si Messi arrive en Ligue 1, vous le voyez venir à Saint-Étienne ? (sourire). Ce serait un plus en termes de qualité et de notoriété. C'est un joueur de folie. Aujourd'hui, quelles équipes peuvent faire venir Messi ? Il n'y en a pas beaucoup. Le problème serait d'assurer un certain équilibre dans l'équipe car quand on a un joueur comme ça, on ne peut pas en avoir cinq ou six car il faut trouver un équilibre. Mais cela ne m'appartient pas», a-t-il lâché en conférence de presse.

Une Ligue 1 plus séduisante et attirante

Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais, s'est lui aussi réjoui de la nouvelle, soulignant notamment un point important : l'impact que peut avoir Lionel Messi sur la L1 et ses diffuseurs, alors que le football français traverse une crise sans précédent au niveau des droits TV. «C'est très bien s'il (Messi) arrive à Paris pour le football français. Même en termes de diffuseurs, c'est une très bonne chose pour vous (Amazon)», a confié le dirigeant du club breton dimanche au micro de Prime Video Sports. De son côté, Bruno Genesio, l'entraîneur de Rennes, est allé dans le même sens que son dirigeant, expliquant que ce transfert renforcerait l'attractivité du championnat de France.

«Ça change beaucoup de choses, c’est le meilleur joueur du monde, l’un des meilleurs joueurs du monde, le fait qu’il choisisse la Ligue 1 ça veut quand même dire beaucoup de choses, ça va nous amener une visibilité beaucoup plus importante je pense aussi et ça valorise notre championnat donc je suis très heureux si il vient jouer à Paris, plus l’avoir dans notre championnat. Oui je suis excité de le voir même si on a déjà joué contre lui, j’ai déjà eu l’occasion avec Lyon de l’affronter, de le voir en direct et encore une fois pour la Ligue 1 je pense que c’est un signal fort qu’il y ait des joueurs comme lui, comme Neymar, comme Mbappé comme plein d’autres, ça montre que notre championnat est attrayant», a argumenté l'ancien coach de l'OL en conférence de presse.

Après le nul rocambolesque entre le FC Metz et le LOSC (3-3), Frédéric Antonetti ne pouvait cacher sa frustration sur le départ de Messi du FC Barcelone. « Pour un puriste du foot comme moi, Messi doit terminer sa carrière à Barcelone. Messi, c'est Barcelone. Mais ça, c'était avant ». Avant d'admettre que pour la Ligue 1 l'arrivée de la Pulga était « extraordinaire ». Enfin, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille Jorge Sampaoli ne cachait pas son bonheur de voir son ancien joueur débarquer en France. « C'est spectaculaire ! Cela va apporter un plus à la Ligue 1 ! C'est le meilleur joueur du monde... Malgré le fait qu'on sera rivaux. »

Mauricio Pochettino et les Parisiens aux anges

Les réactions les plus attendues étaient probablement celles des principaux concernés, à savoir les joueurs du club francilien. Dans les rangs parisiens, si la prudence était de mise, l'idée de voir l'ancien capitaine du Barça devenir leur nouveau coéquipier provoque évidemment un sentiment positif. «Messi ? C’est difficile de parler de ça. S’il arrive, c’est bon pour nous», a par exemple lâché Danilo Pereira au micro de Canal + samedi. «Je ne peux pas parler de choses que je ne connais pas. Je comprends qu’un joueur libre comme lui soit lié à notre projet, car il est attractif. Je ne suis pas dirigeant. J’ai toujours dit que c’est le meilleur joueur de l’histoire du football. J’ai joué beaucoup de fois contre lui. Mais je ne sais pas s’il jouera ici», a de son côté préféré tempérer Ander Herrera, toujours auprès de la chaîne cryptée.

Mauricio Pochettino, le coach du Paris SG, a lui fait comprendre qu'il était impatient de voir son compatriote argentin intégrer ses troupes, tout en gardant son impartialité habituelle. «Messi ? J’étais très concentré sur le match (rires). On travaille, comme je l’ai dit. On travaille pour améliorer notre équipe. Il y a plusieurs options. On espère que quelque chose arrivera, oui», a-t-il lancé au micro de Canal, avant de poursuivre, en conférence de presse. «Entraîner Messi ? Je pense que tout entraîneur aime entraîner les meilleurs joueurs. Lui fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire et des meilleurs joueurs actuellement.» Plus qu'à attendre de le voir sur les pelouses...