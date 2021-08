Monaco - Nantes : les notes du match

Nantes réalise un petit hold-up. En déplacement à Monaco pour l'ouverture de cette saison de Ligue 1 2021-22, les Canaris d'Antoine Kombouaré sont parvenus à arracher un point précieux à Louis II. En grande difficulté en début de rencontre, Nantes n'a pu faire le jeu face à un Monaco en maîtrise et avec ses nouvelles recrues Jean Lucas et Boadu. Très attendu pour sa première sortie sous le maillot de l'ASM, Boadu a d'ailleurs loupé une immense occasion en début de partie. Le Néerlandais devançait et éliminait Lafont dans la surface, mais a complétement raté le cadre (8e).

La suite après cette publicité

Une domination monégasque stérile

Quelques instants plus tard, la bonne entame des joueurs de la Principauté finissait par payer. À la suite d'un centre à mi-hauteur d'Henrique, Gelson Martins devançait Fabio et pouvait conclure d'une reprise du pied droit (1-0, 14e). Le plus dur semblait fait pour Kovac et ses hommes notamment face aux lacunes techniques des Nantais dans cette première mi-temps, incapables d'enchaîner plus de quatre passes de suite. Mais Monaco n'a pas réussi à en profiter... et s'est fait surprendre. Sur un corner de Simon, Castelletto a profité des erreurs de marquage de la défense jaune pour placer une tête imparable devant Nübel (1-1, 42e).

Et malgré quelques opportunités de Jean Lucas et Gelson Martins (48e, 69e), Monaco ne parvenait pas à inquiéter Lafont et sa défense, avant une ultime occasion de Tchouaméni repoussée sur la ligne (90e+1). En concédant le nul sur sa pelouse, Monaco peut avoir quelques regrets pour sa première de la saison et devra faire mieux, à Lorient (13 août), après un match retour qualificatif contre Prague pour la prochaine Ligue des Champions, mardi. De leur côté, les Canaris prennent un point déjà précieux avant d'enchaîner le 15 août prochain, à domicile contre le FC Metz.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté

Retrouvez le classement complet de la Ligue 1

L'homme du match : S. Diop (7) : très actif dans le couloir gauche de l'ASM, son dézonage permanent a indéniablement perturbé la défense nantaise. A l'origine du décalage sur l'ouverture du score, il a pleinement participé à l'allant offensif de l'ASM ce soir. Technique (5 dribbles réussis sur 6), le feu-follet du Rocher a souvent illuminé la rencontre de son talent. Placé entre les lignes et constamment dans la percussion au cœur du jeu, il s'est montré irrésistible pour des nantais dépassés par sa vivacité. Impliqué dans la quasi-totalité des offensives monégasques, le grand espoir du club de la Principauté a réalisé une performance très prometteuse pour la suite de la saison. Un peu plus discret au fil des minutes, conséquence directe d'une possession stérile de l'ASM.

AS Monaco

A.Nübel (5,5) : arrivé sur le Rocher en provenance du Bayern Munich, le gardien allemand n'a pas eu grand chose à réaliser au cours du premier acte, si ce n'est aller chercher une fois le ballon au fond de ses filets... Victime d'une défense en zone douteuse de ses coéquipiers, le portier de l'ASM n'a rien à se reprocher sur le coup de tête décisif de Jean-Charles Castelletto (42e). Appliqué dans ses relances (100% de réussite), le natif de Paderborn a suivi aux premières loges la domination collective des siens, sans pour autant célébrer une première victoire en L1 avec son nouveau club.

R.Aguilar (3) : auteur d'un premier acte très discret, l'ancien montpelliérain s'est contenté de transmissions précises (97% de passes réussies). Propre défensivement (6 ballons récupérés), le latéral droit de l'ASM n'a pas non plus été beaucoup sollicité par l'adversaire du soir. Peu en vue offensivement, conséquence directe d'une attaque monégasque penchant très largement à gauche, l'international français (1 sélection) n'a pas véritablement pesé sur cette rencontre et a souffert de la comparaison avec Caio Henrique. Imprécis sur son seul centre de la rencontre, il s'est principalement concentré à respecter son placement défensif. Une prestation en demi-teinte.

A.Disasi (5) : capitaine du soir, Ben Yedder étant remplaçant au coup d'envoi, le défenseur central âgé de 23 ans n'a pas eu grand chose à faire défensivement, profitant de la supériorité du collectif monégasque au cours de la première période. Se contentant de relances propres et sécurisés pour ses partenaires de l'entrejeu, l'ancien rémois est malgré tout dépassé par l'engagement physique de Jean-Charles Castelletto sur l'égalisation nantaise (42e). Malgré la domination stérile des siens, il est à l'origine d'un certain nombre de ballons perdus (11), sans conséquence.

B.Badiashile (5) : une communication douteuse avec Alexander Nubel sur un pressing de Kolo Muani(28e), une frayeur à l'épaule suite à un choc avec Ludovic Blas (38e), hormis ça, le roc monégasque d'1m94 a passé un premier acte très tranquille. Profitant de l'emprise monégasque dans le jeu, le défenseur de l'ASM ne peut que constater les dégâts sur l'égalisation mais s'est montré particulièrement solide dans ses interventions. Solide dans le duel aérien et vigilant sur les quelques incursions nantaises, il a malgré tout, lui aussi, fait preuve d'un certain déchet au fil des minutes (12 ballons perdus).

Caio Henrique (7) : une prestation de haute volée pour le latéral gauche monégasque. Très en vue dès l'entame de match, le défenseur brésilien s'est constamment rendu disponible dans son couloir. Profitant de la mobilité de Sofiane Diop, placé devant lui, il a souvent pris la profondeur. Auteur d'une merveille de centre sur l'ouverture du score de Martins (14e), il se montre à nouveau dangereux avec un centre fuyant dans la surface nantaise (31e). Solide défensivement (aucune faute et cinq ballons récupérés), le joueur de l'ASM dispose d'une activité précieuse pour le collectif de Nico Kovac. Un peu plus discret au fil des minutes lié à un début de seconde période jouée sur un faux rythme. Remplacé par Ismail Jakobs (72e) , englué dans ce jeu stérile symbolisant la fin de rencontre.

Jean Lucas (6) : première réussie pour le milieu de terrain de l'ASM arrivé en provenance de l'Olympique Lyonnais lundi dernier. Son activité dans l'entrejeu a permis de donner le tempo aux siens tout au long de la rencontre. Placé aux côtés d'Aurélien Tchouaméni, le Brésilien est apparu très à son aise. Distillant de nombreux ballons intéressants à ses partenaires sur le front de l'attaque, il s'est également distingué par son impact physique, responsable de l'emprise totale des hommes de Nico Kovac au milieu (75% de possession de balle). Précis dans ses transmissions, il est tout proche de redonner l'avantage aux siens au retour des vestiaires sur un coup franc qui frôle le montant droit d'Alban Lafont (49e). Remplacé par Sidibé (81e).

A. Tchouaméni (5,5) : auteur d'une prestation aboutie et buteur lors de la victoire à Prague (2-0), le milieu monégasque a réalisé une première période bien plus discrète que Jean Lucas. Solide dans les duels comme à son habitude (100%), l'ancien bordelais s'est contenté de réguler le milieu de l'ASM, laissant le soin à l'ancien lyonnais de donner le rythme offensif. Fort de ses qualités athlétiques, le milieu de 21 ans a fait preuve d'un volume de jeu intéressant dans le second acte, permettant aux siens de garder le contrôle du match malgré un pressing un peu plus haut exercé par les hommes d'Antoine Kombouaré. Il aurait même pu être le héros de cette rencontre sans le double sauvetage de Lafont puis Emond, repoussant tour à tour ses tentatives sur la ligne de but nantaise (89e). Tour de contrôle du club de la Principauté, son engagement physique rassure toujours autant ses coéquipiers.

G. Martins (7) : remuant sur le front de l'attaque monégasque dès le début de la rencontre, l'international portugais est le premier buteur de cette saison 2021-2022. Profitant d'un centre délicieux d'un Caio Henrique intenable, l'ailier droit coupe parfaitement la trajectoire et permet aux siens de prendre les devants (14e). Globalement, l'ailier de l'ASM s'est distingué par sa disponibilité pour ses partenaires et son implication de tous les instants. Malgré quelques déchets aux abords de la surface adversaire (un seul dribble réussi), le Capverdien a fait parler sa vitesse, à l'image de ce dernier débordement très dangereux, peu avant sa sortie (69e). Remplacé par Youssouf Fofana (72e)

S. Diop (7) : voir ci-dessus

K. Volland (4) : une prestation peu convaincante pour l'attaquant de l'ASM qui ne semble pas encore totalement prêt physiquement. Alors certes sa disponibilité pour ses partenaires reste importante mais son manque de lucidité et les déchets aux abords de la surface montre que le numéro 31 doit enchainer les matches pour retrouver du rythme. Auteur de nombreux décrochages, le buteur monégasque a souvent cherché à apporter un décalage aux siens mais il n'a jamais véritablement pesé sur la rencontre. Bien plus discret que ses coéquipiers sur le front de l'attaque, il se souligne timidement d'une tête sur corner non cadrée (31e). Remplacé par Golovine (59e)

M. Boadu (3,5) : première difficile pour la récente recrue offensive de l'ASM. Arrivé en provenance de l'AZ Alkmaar, le nouvel attaquant du club asémiste aurait bien pu s'illustrer rapidement sous ses nouvelles couleurs. Profitant d'une passe en retrait imprécise de Ludovic Blas, le jeune attaquant de 20 ans parvenait à dribbler Alban Lafont mais sa frappe complètement dévissée offrait seulement le premier gros raté de cette rencontre (8e). Un échec qui va finalement conditionné l'ensemble de sa prestation. Très discret, le buteur néerlandais a très peu été trouvé par ses partenaires (13 ballons). Une adaptation à trouver dans un collectif qu'il découvre. Remplacé par Ben Yedder (59e), lui aussi très discret.

Nantes