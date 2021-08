Le PSG a tout préparé pour Lionel Messi

La suite après cette publicité

C'est le retournement de situation le plus inimaginable qu'il s'est passé hier en Catalogne. Alors que tout semblait bouclé, que la presse ibérique affichait un optimisme total, le FC Barcelone a annoncé que Lionel Messi ne prolongerait pas, signifiant de facto qu'il s'agissait de la fin de l'histoire de l'Argentin au Barça. Un tremblement de terre pour tous les supporters du club blaugrana, une excellente nouvelle pour les dirigeants du Paris Saint-Germain.

Dès hier soir, la presse espagnole, de Sport à l'émission El Chiringuito, propulsait Lionel Messi quasiment immédiatement au PSG, dans la foulée de l'annonce barcelonaise. Et selon nos informations, le club de la capitale est effectivement le grand favori puisque les négociations sont déjà avancées. On parle là d'un contrat de deux ans, plus une année en option.

Optimisme au PSG

Nous vous en parlions depuis plusieurs mois, les discussions ne datent pas d'hier. Et si le PSG est si bien placé dans le dossier, c'est parce qu'il a déjà abattu un gros travail en amont pour être prêt à bondir si l'aventure se terminait au FC Barcelone. Le travail en question a aussi été réalisé par les joueurs parisiens, qui ont souvent échangé avec La Pulga, à commencer par Neymar, mais aussi Di Maria et d'autres.

La dernière photo en date montrait d'ailleurs la proximité entre Messi et certains joueurs parisiens. À l'heure actuelle, le PSG est optimiste quant à la faisabilité de l'opération et s'est même déjà rapproché de la LFP (Ligue de Football Professionnel) en prévision de l'enregistrement du contrat de l'Argentin, qui serait lui déjà quasiment d'accord avec le PSG. Nasser Al-Khelaïfi promettait un mercato d'envergure le 7 juin dernier. Il est en passe de surpasser toutes les espérances.