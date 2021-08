Lionel Messi ne prolonge pas avec le FC Barcelone !

La suite après cette publicité

Une situation inédite jusqu'au bout. En fin de contrat avec le FC Barcelone fin juin, Lionel Messi n'avait pas signé de nouveau bail avant de partir disputer la Copa América avec l'Argentine en juin et juillet. Concentré sur la compétition, qu'il a finalement gagné avec l'Albiceleste, le numéro 10 était ensuite parti en vacances. Mais ces dernières semaines, les médias espagnols annonçaient en chœur qu'un accord avait été trouvé entre toutes les parties pour un nouveau bail longue durée, et il ne manquait plus que l'officialisation.

Avec le retour de Lionel Messi à Barcelone ce mercredi, les médias locaux expliquaient alors que l'annonce de la prolongation de l'Argentin n'était plus qu'une question d'heures, évoquant même ce jeudi comme jour choisi pour l'officialisation. Mais finalement, il n'en sera rien. Il y a quelques heures, RAC1 et Marca lançaient une véritable bombe en annonçant que le principal concerné n'allait pas prolonger au FC Barcelone, faute d'accord entre le clan Messi et les Blaugranas. Et malheureusement pour les fans du Barça, c'est désormais officiel.

Le règlement de LaLiga a tout fait capoter

Via un communiqué publié il y a quelques minutes, la formation espagnole a officialisé cette mauvaise nouvelle. «Bien qu'un accord ait été trouvé entre le FC Barcelone et Leo Messi et que les deux parties aient clairement l'intention de signer un nouveau contrat aujourd'hui, il n'a pas pu être formalisé en raison d'obstacles économiques et structurels (règlement de la LaLiga espagnole)», explique d'abord le Barça, faisant référence aux problèmes liés à la réglementation en Espagne concernant la masse salariale. C'était en effet le véritable obstacle à cette prolongation pour le président Joan Laporta.

«Compte tenu de cette situation, Lionel Messi ne continuera pas à être lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que, finalement, il ne soit pas possible de répondre aux souhaits du joueur et du club. Le Barça tient à remercier le joueur pour sa contribution à l'institution et lui souhaite le meilleur dans sa vie personnelle et professionnelle», conclut le club catalan. À cause du règlement de LaLiga, Lionel Messi ne portera donc plus le maillot du FCB. Et désormais, le récent vainqueur de la Copa América doit se trouver une nouvelle formation pour poursuivre sa superbe carrière.