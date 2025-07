FC Barcelone : Hansi Flick va écarter dix joueurs

Le FC Barcelone a mis les petits plats dans les grands hier pour annoncer en grande pompe la prolongation de Lamine Yamal jusqu’en 2031 et l’attribution au génie espagnol du numéro 10 blaugrana. Maintenant, les Culés vont pouvoir se concentrer sur leur pré saison. Les joueurs d’Hansi Flick ont déjà repris le chemin de l’entraînement, mais ils s’envoleront bientôt vers l’Asie pour y disputer une tournée estivale du 27 juillet au 4 août au Japon et en Corée du Sud.

Là-bas, les Blaugranas y affronteront le Vissel Kobe (27 juillet), le FC Séoul (31 juillet) et le Daegu FC (4 août). À cette occasion, Hansi Flick a été clair. L’Allemand va publier une liste de 26 joueurs. Or dimanche dernier, ils étaient 36 Culés à se présenter pour les bilans médicaux de l’été. Dix éléments vont donc être invités à ne pas se rendre en Asie selon AS et Sport. Qui seront les joueurs écartés ?

Flick va trancher

Sauf surprise, l’un de ces dix absents a de fortes chances d’être Marc-André ter Stegen. Le portier a été informé qu’il avait reculé à la troisième place dans la hiérarchie. De plus, Sport indique que l’Allemand aurait un sérieux problème au dos et penserait à passer par la case opération. Si cela se confirme, il pourrait être absent pendant quatre mois. Tout juste de retour aux entraînements, le milieu défensif Marc Bernal est lui aussi incertain. Prêté à Girona la saison dernière, le milieu Oriol Romeu sait que le Barça ne compte pas sur lui cette année.

Pau Víctor et Iñaki Peña ne seront pas retenus si un projet concret leur est présenté. En attendant de connaître l’identité des dix écartés, Flick a assuré à plusieurs jeunes leur présence en Asie. On parle ici du latéral gauche Jofre Torrents, de la nouvelle recrue Roony Bardghji et de l’ailier gauche Jan Virigili.