Gros coup dur pour le FC Barcelone dans la vente de Marc-André ter Stegen !

Dure période pour Marc-André ter Stegen au FC Barcelone. Longtemps indiscutable, le portier allemand arrivé du Borussia Mönchengladbach en 2014 sort d’une saison quasi blanche avec les Blaugranas où il n’a disputé que 9 matches suite à une rupture de la rotule. La saison dernière, Wojciech Szczesny était sorti de sa retraite et avait réalisé un excellent intérim. Devenu doublure de la recrue Joan Garcia, le portier polonais a accepté son nouveau statut. Chose que n’a pas réalisée Marc-André ter Stegen qui est devenu numéro 3 dans la hiérarchie.

Poussé vers la sortie avec notamment des intérêts de Galatasaray et de Manchester City, Marc-André ter Stegen voulait plutôt rester au sein du club catalan. Finalement, cette possibilité est en train de fortement grossir pour celui dont le contrat court encore jusqu’en juin 2028. S’entraînant seul en gymnase depuis la reprise de l’entraînement pour les Catalans, il ne disputera pas la prochaine tournée du club en Asie pour des raisons sportives, mais c’est aussi lié à une situation physique.

Marc-André ter Stegen pourrait manquer 4 mois

Arrivé à la reprise avec de gros problèmes au niveau du dos, Marc-André ter Stegen suit pour le moment un programme personnalisé. D’après les informations de Jijantes confirmées par Sport, Marc-André ter Stegen envisagerait de passer par une opération afin qu’il puisse jouer sans la moindre gêne. Le gardien n’a pas encore pris de décision définitive et étudie la question avec le staff médical du FC Barcelone. Son choix devrait intervenir la semaine prochaine.

S’il décide de passer sur le billard, le portier allemand sera indisponible pour environ 4 mois. Une décision qui mettrait fin à son mercato estival de manière nette et l’empêchera de jouer jusqu’en novembre ou décembre prochain. Le joueur qui vise la Coupe du monde 2026 avec l’Allemagne serait alors dans une situation encore plus tendue cet hiver avec la nécessité de trouver un club pour reprendre du temps de jeu en vue de cette échéance. Pour le moment, Marc-André ter Stegen continue de travailler en salle de sport, mais les effets ne se font pas ressentir pour l’instant. De quoi pencher de plus en plus pour une opération.